آخر الأخبار سيارات الأسرة والطفل أخبار العالم أخبار الرياضة أخبار السيارات أخبار المال أخبار المسلمين أخبار التعليم أخبار التقنية أخبار الموبايل أخبار منوعة مقالات أجمل الصور كاريكاتير فيديوهات إعلانات مبوبة دليل المواقع دليل الشركات
أضف إعلانك مجاناً

فيلا ضخمة بموقع مميز وتصميم رائع سعر حصري

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

الإمارات (أبو ظبي) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: فيلا ضخمة بموقع مميز وتصميم رائع سعر حصري - في أبو ظبي الإمارات

إضغط على الصورة لتكبيرها

تتكون الفيلا من: -مدخلين -8 غرف نوم مع خزائن -10 حمامات -غرفة معيشة -غرفة طعام -غرفة خادمة(ملحقة) -غرفتا غسيل(ملحقة مع حمام -مطبخ كبير ملحق(8 متر مربع) -مخزن -8 مواقف سيارات مغطاة -غرفة سائق -غرفة حارس -غرفة زجاجية خارجية -ساحة واسعة أمام الفيلا -المساحة:18,000 قدم مربع -الرقم المرجعي:VH985382 شركة فاين هوم العقاريه ذ.م.م: للتواصل مع السيد سمير:0503070042 رخصة التسجيل العقاري:53733 رخصة السيد سمير:279684 الترخيص التجاري:CN-1149643 ترخيص(RERA):202401101466
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركه فاين هوم العقاريه
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: محمد بن زايد- محمد بن زايد
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 31/7/2024
رقم الإعلان: 2279558

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: امتلك الان مجمع 4 فلل |مسبح - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان مجمع 4 فلل |مسبح

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

مجمع 4 فلل: *الفيلا الرئيسيه تتكون من:-8 غرف ماستر-مجلس رجال-مجلس حريم-صاله جلوس-صاله طعام-مطبخ رئي.
القسم: 

اتصل

31/7/2024
صورة الاعلان: أمتلك الان بيت شعبي 4غرف مجلسين موقع مميز - في أبو ظبي الإمارات

أمتلك الان بيت شعبي 4غرف مجلسين موقع مميز

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*بيت شعبي يتكون من: -4 غرف -مجلسين -حمامات -مطبخين -غرفة خدامه -غرفة حارس -المساحة: 18,000 قدم مربع.
القسم: 

اتصل

31/7/2024
صورة الاعلان: أمتلك الان بيت شعبي 4غرف مجلسين موقع مميز - في أبو ظبي الإمارات

أمتلك الان بيت شعبي 4غرف مجلسين موقع مميز

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*بيت شعبي يتكون من: -4 غرف -مجلسين -حمامات -مطبخين -غرفة خدامه -غرفة حارس -المساحة: 18,000 قدم مربع.
القسم: 

اتصل

31/7/2024
صورة الاعلان: أمتلك الان فيلا7غرف| طابقين |حديقة - في أبو ظبي الإمارات

أمتلك الان فيلا7غرف| طابقين |حديقة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

تتكون الفيلا من: *الطابق الارضي:-6 غرف رئيسية-مطبخ استعدادي-قاعة كبيرة *الطابق ألاول:-غرفة رئيسية-ص.
القسم: 

اتصل

31/7/2024
صورة الاعلان: امتلك فيلا 5غرف |مسبح| حديقة|بلكونة - في أبو ظبي الإمارات

امتلك فيلا 5غرف |مسبح| حديقة|بلكونة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*تتكون الفيلا:- *الطابق الارضي: -صاله كبيره للضيوف مع حمام -غرفة للخدامات مع حمام/ستور كبير -المطبخ .
القسم: 

اتصل

31/7/2024
صورة الاعلان: امتلك الان فيلا9 غرف بموقع مميز وتصميم عصري - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان فيلا9 غرف بموقع مميز وتصميم عصري

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

الفيلا تتكون من: -9 غرف نوم -11 حمام -مطبخ ملامح رئيسية لهذه الفيلا تشمل: -منطقة معيشة واسعة -غرف.
القسم: 

اتصل

31/7/2024
صورة الاعلان: امتلك الان فيلا12غرفة|مسبح |تصميم عصري|سعر حصري - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان فيلا12غرفة|مسبح |تصميم عصري|سعر حصري

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*فيلا بمحمد بن زايد تتكون: -12 غرف نوم -11 حمام -غرفة خادمة -مكتب -شرفة -مسبح خاص -خزائن مدمجة -الم.
القسم: 

اتصل

31/7/2024
صورة الاعلان: فرصة مميزة للاستثمار امتلك الان مجمع 4فلل منفصلين - في أبو ظبي الإمارات

فرصة مميزة للاستثمار امتلك الان مجمع 4فلل منفصلين

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

مجمع 4 فلل منفصلة تحتوي علي: كل فيلا عبارة عن: -ثلاث غرف ماستر -مجلـس -حمام -غرفة عاملة -مطبخ خلفي .
القسم: 

اتصل

31/7/2024
صورة الاعلان: ⚡صفقة رائعة⚡فيلا فاخرة مستقلة مبنى جديد من طابقين - في أبو ظبي الإمارات

⚡صفقة رائعة⚡فيلا فاخرة مستقلة مبنى جديد من طابقين

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*الفيلا تتكون من: -5 غرف نوم رئيسية -صالة -غرفة طعام -مطبخ -غرفة خادمة -تكييف مركزي -شرفة -حديقة خاص.
القسم: 

اتصل

31/7/2024
صورة الاعلان: امتلك الان مجمع 2فلل بسعر حصري - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان مجمع 2فلل بسعر حصري

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

مجمع 2 فيلا كل فيلا تتكون من: -6 غرف نوم -مجلس -صاله طعام -صاله جلوس -غرفه خادمه -مطبخ -مواقف للسيا.
القسم: 

اتصل

31/7/2024
صورة الاعلان: انتهز الفرصة وتملك مجمع 5 فلل في موقع مميز - في أبو ظبي الإمارات

انتهز الفرصة وتملك مجمع 5 فلل في موقع مميز

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

مجمع فلل يتكون من 5 فلل محاطين بسور واحد كل فيلا تتكون من: *الطابق ألارضي:-مجلس مع حمام ضيوف-صالة-.
القسم: 

اتصل

30/7/2024
صورة الاعلان: مجمع فاخر بهضبة الزعفرانة مع حديقه خاصه بمساحة واسعه - في أبو ظبي الإمارات

مجمع فاخر بهضبة الزعفرانة مع حديقه خاصه بمساحة واسعه

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*مجمع فلل مكون من 2 فيلا بنطقه هضبه الزعفرانه: *كل فيلا تتكون من: -5 غرف نوم(غرفتين منهم ماستر) -مجل.
القسم: 

اتصل

30/7/2024
صورة الاعلان: مجمع 3 فلل بمدينة خليفه مقسم الى (12) شقة - في أبو ظبي الإمارات

مجمع 3 فلل بمدينة خليفه مقسم الى (12) شقة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

* تحتوي كل فيلا على 4 شقق -العدد الكلي (12) شقه مقسمه كالاتي: -عدد 8 شقق تحتوي علي 3 غرف -عدد 4 شقق .
القسم: 

اتصل

30/7/2024
صورة الاعلان: مجمع 4 فلل في مدينة خليفة - في أبو ظبي الإمارات

مجمع 4 فلل في مدينة خليفة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*مجمع 4 فلل في مدينة خليفة: *كل فيلا مكونة: *الطابق الأرضي: -2 استوديو -2 شقة بغرفة نوم *الطابق الا.
القسم: 

اتصل

30/7/2024
صورة الاعلان: فرصتك الان لأمتلاك ! مجمع فيليتين بموقع وسعر مميز - في أبو ظبي الإمارات

فرصتك الان لأمتلاك ! مجمع فيليتين بموقع وسعر مميز

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

مجمع مكون من فيلتين منفصلتين: *الفيلا الأولى:-6 غرف نوم-مجلس خارجي-صالة-غرفة طعام -مطبخ+ستور-غرفة .
القسم: 

اتصل

30/7/2024
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
الأكثر
إرسالا
الأكثر
مشاهدة
أحدث
الإعلانات