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فيلا ضخمة بموقع مميز وتصميم رائع سعر حصري
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|*تتكون الفيلا: -مدخلين -8 غرف نوم مع خزائن -10 حمامات -غرفة معيشة -غرفة طعام -غرفة خادمة(ملحقة) -غرفتا غسيل(ملحقة) مع حمام -مطبخ كبير ملحق(8 متر مربع) -مخزن -8 مواقف سيارات مغطاة -غرفة سائق -غرفة حارس -غرفة زجاجية خارجية -ساحة واسعة أمام الفيلا -المساحة: 18,000 قدم مربع -الرقم المرجعي: VH985382 شركة فاين هوم العقارية ذ.م.م لتواصل مع السيد سمير: 0503070042 رقم الرخصةالتجارية: CN-1149643 رقم رخصة(RERA): 202401101466 رقم الرخصة للسيد سمير: 54404 رخصةالتسجيل العقاري: 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة فاين هوم العقارية
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|مدينة محمد بن زايد- مدينة محمد بن زايد
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|16/7/2024
|رقم الإعلان:
|2277392
مجمع 5 فلل محاطين بسور واحد: كل فيلا تتكون من: *الطابق ألارضي:-مجلس+حمام ضيوف-صالة-مطبخ رئيسي-غرفة .
16/7/2024
*الفيلا تتكون: -9 غرف نوم -11 حمام -مطبخ *تتكون الفيلا رئيسية: -منطقة معيشة واسعة -غرفة مجلس -مستقل.
16/7/2024
تحتوي كل فيلا على 4 شقق: -العدد الكلي (12) شقه مقسمه كالاتي: -عدد 8 شقق تحتوي علي 3 غرف -عدد 4 شق.
16/7/2024
مجمع 3 فلل في ال نهيان كل فيلا تتكون من:(طابق ارضي-طابق اول-رووف) *الطابق الارضي:-غرفة معيشة-غرفة ط.
16/7/2024
*تتكون الفيلا: *طابق ارضي: -6 غرف رئيسية -مطبخ استعدادي -قاعة كبيرة *طابق أول: -غرفة رئيسيةواحدة -م.
16/7/2024
مجمع ثلاث فلل فاخرة: كل فيلا مكونة من(طابق أرضي، طابق أول، ورووف) *الطابق الأرضي:-غرفة معيشة-غرفة .
16/7/2024
*فيلا تجارية أسثمارية مكونة من: 2 طابق مقسمين الي:اربعه شقق *مميزات الفيلا:صيانه بالكامل للفيلا-مكيف.
16/7/2024
*بيت شعبي يتكون: -4 غرف -مجلسين -حمامات -مطبخين -غرفة خدامه -غرفة حارس -المساحة: 18,000 قدم مربع -ال.
16/7/2024
*بيت شعبي يتكون: -4 غرف -مجلسين -حمامات -مطبخين -غرفة خدامه -غرفة حارس -المساحة: 18,000 قدم مربع -ال.
16/7/2024
فيلا بالريف عبارة عن:4غرف-4حمامات-مطبخ-مجلس-صاله-حديقة-حوش-مدخل خاص بالحوش *المساحة:1,937 قدم مربع،ر.
16/7/2024
فيلا بالريف عبارة عن:4غرف-4حمامات-مطبخ-مجلس-صاله-حديقة-حوش-مدخل خاص بالحوش *المساحة:1,937 قدم مربع،ر.
16/7/2024
*مجمع فلتين بموقع مميز: *الفيلا الاولى: - خمس غرف نوم - مجلس - غرفة طعام - صاله كبيره - غرفة خاد.
16/7/2024
الفيلا مكونة من: طابق ارضي:غرفة معيشة/صالة طعام-غرفة خادمة-غرفة غسيل-مطبخ -حمام-حوش-حديقة -جراج طاب.
16/7/2024
*مجمع 6 فلل كل فيلا مكونة من: - طابق ارضي - طابق اول - طابق ثاني - ملاحق خارجية *طابق أرضي: - .
16/7/2024
تتكون الفيلا من: *الطابق الارضي:-مجلس-غرفة نوم ضيوف-صالة-مطبخ+مخزن-غرفة خادمة/غسيل *الطابق الاول:-4.
16/7/2024
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