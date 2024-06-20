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فيلا سكنيه استثماريه مميزه في منطقه الشامخه
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|تتكون الفيلا من: طابق ارضي:مجلس-غرفة نوم ضيوف-صالة جلوس-مطبخ بكامل التجهيزات مع مخزن-غرفة خادمة -غرفة غسيل طابق اول:4غرف نوم ماستر طابق الروف:غرفة نوم *مميزات الفيلا:الفيلا قيد الانشاء نسبة الانجاز الحالية٩٠% -التسليم في06-2024ان شاء الله-التشطيب الخارجي حجر للفيلا و السور من الداخل -مطبخ داخلي مع كامل الأجهزة-مصعد-الارضيات الخارجية بورسلين المساحة:5,489 قدم مربع،الرقم المرجعي:VH984617 شركة فاين هوم العقارية،رخصةتسجيل عقاري:53733 للتواصل بالسيدسمير:0503070042
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة فاين هوم العقارية
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|الريمان1- الشامخة
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|20/6/2024
|رقم الإعلان:
|2273988
فيلا مميزه تحتوي على ثلاث طوابق: *الطابق الأرضي: -غرفة نوم ماستر -مجلسين -غرفة خادمة -مطبخ -غرفة غس.
20/6/2024
*الفيلا تتكون من: -11 غرفة نوم -صالتين -غرفتين خدم خارجية -مجلس كبير خارجي -مطبخ كبير خارجي -مطبخ .
20/6/2024
*تكون الفيلا من: *الطابق الأرضي: -غرفة نوم -مجلس -صالتين عائلة -صالة طعام -غرفة خادمة -مطبخ -غرفة.
20/6/2024
فيلا تتكون من : *الطابق الارضي *الطابق الاول *ملحق خارجي *ملحق اخر *حديقة *الطابق الارضي: - 4.
20/6/2024
تتكون هذه الفيلا من: *الطابق الأرضي : -غرفة نوم الضيوف -عدد 2 غرفة جلوس -2 غرفة طعام -مطبخ -مخزن -غس.
20/6/2024
*تتكون الفيلا من *الطابق الأرضي - غرفة نوم ماستر - مجلس - غرفة المعيشة - صالة الطعام - مطبخ - ا.
20/6/2024
*الفيلا مكونة من - 6 غرف نوم - مجلس - غرفة الطعام - غرفة جلوس - مطبخ - مخزن - غرفة خادمة - 7 حماما.
20/6/2024
*فيلا واسعة وفخمة تطل على زاوية وشارعين: *الفيلا مكونة من: *17 وحدة سكنية مقسمة كالاتي: -16 استديو.
20/6/2024
تاونهاوس غرفتين موقع مميز جدا مع حديقه كبيره التاونهاوس مكون من : * طابق ارضي : - غرفه معيشه / طعا.
20/6/2024
*الفيلا مكونة من : *الطابق الأرضي - غرفة نوم - مجلس - غرفة عائلة - غرفة طعام - غرفة خادمة - غرفة غس.
20/6/2024
تحتوي الفيلا على: *طابق ارضي ومكون من: -15غرفة نوم -6غرف معيشه -4مطابخ -10حمامات *طابق اول ومكون.
20/6/2024
*المجمع مكون من 3 فلل: *فيلا كبيرةوفيلتين صغيرتين: * الفيلا الكبيره:- - 7 غرف نوم - مجلس - صالة طعام.
20/6/2024
*المجمع يقع على زاوية وشارعين *كل فيلا مكونة من : *الطابق الأرضي : - غرفة نوم - مجلس - غرفة جلوس - .
20/6/2024
الفيلا تتكون من: *الطابق الارضي: -2غرف نوم-مطبخ-غرفة خادمة-غرفة طعام-مجلس-3موقف *الطابق الاول: -غر.
20/6/2024
*هذه الفيلا مكونة من: -11 غرفة ماستر مريحة -مطبخ مجهز -11 حمام كبير -ملاحق خارجية -جاكوزي -المساحة:.
20/6/2024
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