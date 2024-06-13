فيلا سكنيه استثماريه مميزه في منطقه الشامخه

فيلا مميزة قيد الإنشاء في مراحلها الأخيرة بنسبة إنجاز 90%، جاهزة للتسليم في يونيو 2024. المساحة:5,489 قدم مربع تتكون من: طابق أرضي:مجلس،غرفة نوم ضيوف،صالة جلوس،مطبخ مجهز بالكامل مع مخزن،غرفة خادمة،غرفة غسيل. طابق أول:4غرف نوم ماستر كل غرفة لها بلكونة خاصة. طابق الروف:غرفة نوم. مميزات إضافية: -تشطيب خارجي من الحجر للفيلا والسور من الداخل -مطبخ داخلي مع كامل الأجهزة -مصعد -أرضيات خارجية بورسلين الرقم المرجعي:VH984617 اتصل بالسيد/ سمير: 0503070042