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فيلا راقية للبيع في العاصمة الادارية بالتقسيط في ميدتاون سولو
(للتقسيط)
تفاصيل الإعلان
|فيلا للبيع بكمبوند ميدتاون العاصمة الإدارية فيلا راقية بالتقسيط في ميدتاون سولو العاصمه الاداريه كمبوند فيلات في العاصمة الادارية الجديدة مساحة الارض 500 متر واجمالي مساحة المباني 600 متر تصميم معماري مميز جدا على محور محمد بن زايد الرئيسى بجوار كاتدرائية ميلاد المسيح وامام مدينة المعارض تقسيط على 6 سنوات لمزيد من التفاصيل يمكن الاتصال على 01068340264 01272495605 01153314683
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|احمد سليم
|التليفون:
|01068340264 - 01272495605 - 01153314683
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|كمبوند ميدتاون سولو العاصمه الاداريه- العاصمة الادارية الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|27/6/2024
|رقم الإعلان:
|2274802
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