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فيلا داخل كمبوند حدائق المهندسين
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|فيلا داخل كمبوند حدائق المهندسين فى ارقى مناطق الشيخ زايد تشطيب راقي جدا مساحة الارض 300 م2 مساحة المبانى 330 م2 مقام عليها دور ارضى واول وروف الدور الارضى : ريسبشن كبير اربع قطع + مطبخ + حمام الدور الاول : غرفة ماستر بحمام +3 نوم + 2حمام دور الروف : برجولا +غرفة نوم بالحمام
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اشرف القيسونى
|التليفون:
|01114150500
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|العنوان:
|التوسعات الشمالية 6 اكتوبر- 6أكتوبر
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|25,000,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|29/8/2024
|رقم الإعلان:
|2284931
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