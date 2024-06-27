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فيلا داخل كمبوند حدائق المهندسين

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: فيلا داخل كمبوند حدائق المهندسين - في الجيزة مصر

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فيلا داخل كمبوند حدائق المهندسين فى ارقى مناطق الشيخ زايد تشطيب راقي جدا مساحة الارض 300 م2 مساحة المبانى 330 م2 مقام عليها دور ارضى واول وروف الدور الارضى : ريسبشن كبير اربع قطع + مطبخ + حمام الدور الاول : غرفة ماستر بحمام +3 نوم + 2حمام دور الروف : برجولا +غرفة نوم بالحمام
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: اشرف القيسونى
التليفون: 01114150500

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العنوان: التوسعات الشمالية 6 اكتوبر- 6أكتوبر
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 25,000,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 29/8/2024
رقم الإعلان: 2284931

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فيلا للبيع في جولف السليمانية طريق مصر اسكندرية الصحراوي مساحة الارض 500 متر والمباني 280 متر الفيلا.
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27/6/2024
صورة الاعلان: فيلا للبيع في جولف السليمانية طريق مصر اسكندرية الصحراوي - في الجيزة مصر

فيلا للبيع في جولف السليمانية طريق مصر اسكندرية الصحراوي

(للبيع)

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فيلا بجولف السليمانية للبيع بموقع مميز جدا الارض 1375 متر والمباني 475 متر ومتاح بناء 25%؜ على.
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27/6/2024
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فيلا للبيع في الريف الاوروبي بموقع مميز

(للبيع)

- في الجيزة مصر

فيلا للبيع بالريف الاوروبي في حدائق فيينا مساحة الارض فدان و15 قيراط و8 أسهم مساحة المباني 200م عبار.
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27/6/2024
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فيلا للبيع في الريف الاوروبي طريق مصر اسكندريه الصحراوي

(للبيع)

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فيلا للبيع بالريف الاوروبي مصر بحمام سباحة واشجار مثمرة الفيلا في حدائق فالنسيا مساحة الارض فدان و10.
العنوان:

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27/6/2024
صورة الاعلان: فيلا للبيع في جولف السليمانية طريق مصر اسكندرية الصحراوي - في الجيزة مصر

فيلا للبيع في جولف السليمانية طريق مصر اسكندرية الصحراوي

(للبيع)

- في الجيزة مصر

فيلا بجولف السليمانية للبيع بموقع مميز جدا مساحة الارض 1375 متر مساحة المباني 475 متر ومتاح بناء 25%.
العنوان:

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القسم: 

اتصل

27/6/2024
صورة الاعلان: فيلا للبيع بالريف الاوروبي في حدائق فيينا - في الجيزة مصر

فيلا للبيع بالريف الاوروبي في حدائق فيينا

(للبيع)

- في الجيزة مصر

فيلا للبيع في الريف الاوروبي بموقع مميز الفيلا بمنطقة حدائق فيينا مساحة الارض فدان و15 قيراط و8 أسه.
العنوان:

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27/6/2024
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فيلا للبيع في جولف السليمانية تشطيب كامل

(للبيع)

- في الجيزة مصر

فيلا للبيع بجولف السليمانيه مصر بمنطقة عيون النخيل الفيلا تشطيب سوبر لوكس مساحة الارض 530 متر والمبا.
العنوان:

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القسم: 

اتصل

27/6/2024
صورة الاعلان: فيلا للبيع سفنكس الجديدة بجولف السليمانية نموذج الماسة - في الجيزة مصر

فيلا للبيع سفنكس الجديدة بجولف السليمانية نموذج الماسة

(للبيع)

- في الجيزة مصر

فيلا للبيع في جولف السليمانية طريق مصر اسكندرية الصحراوي مساحة الارض 500 متر والمباني 280 متر الفيلا.
العنوان:

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القسم: 

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27/6/2024
صورة الاعلان: 2 فيلا للبيع في ساندوريني كانتري كلوب طريق مصر اسكندرية الصحراوي - في الجيزة مصر

2 فيلا للبيع في ساندوريني كانتري كلوب طريق مصر اسكندرية الصحراوي

(للبيع)

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العنوان:

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27/6/2024
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فيلا للبيع في وادي النخيل طريق اسكندرية الصحراوي

(للبيع)

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فيلا للبيع في وادي النخيل مصر مساحة الأرض 2500 متر ومساحة المبانى 600 او اكتر الفيلا مكونة من دور ار.
العنوان:

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اتصل

27/6/2024
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