فيلا جديدة من اربع غرف | مسبح و حديقة وغرفة خادمة

مجمع 3 فلل في ال نهيان كل فيلا تتكون من:(الطابق الارضي-طابق اول-رووف) *الطابق الارضي:-غرفة معيشة-غرف.

مجمع ثلاث فلل فاخرة كل فيلا مكونة من(طابق أرضي،طابق أول،ورووف) *الطابق الأرضي:-غرفة معيشة-غرفة طعام.

مجمع مكون من فيلتين منفصلتين يحتوي على: الفيلا الأولى:-6 غرف نوم-مجلس خارجي-صالة-غرفة طعام-مطبخ من.

تحتوي كل فيلا على 4 شقق -العدد الكلي (12) شقه مقسمه كالاتي: -عدد 8 شقق تحتوي علي 3 غرف -عدد 4 شقق تح.

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