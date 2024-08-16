فيلا تجارية رائعة بموقع متميز

فيلا تجارية على زاوية و شارعين مكونة من : -طابق أرضي-طابق أول-رووف تحتوي الفيلا على:4شقق غرفتين و صالة-شقة 3غرف وصالة *مساحة الارض:3300قدم مربع،رقم مرجعي:CV978750 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد سمير:0503070042 رقم الرخصة التجارية:CN-1149643رقم رخصة(RERA):202401101466 رخصة السيد سمير:279684-رخصة تسجيل عقاري:53733