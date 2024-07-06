فيلا تجارية رائعة بموقع متميز

فيلا تجارية على زاوية و شارعين مكونة من: طابق أرضي-طابق أول-رووف تحتوي الفيلا على:4 شقق غرفتين و صالة- شقة 3 غرف وصالة * مساحة الارض:3300 قدم مربع،رقم مرجعي:CV978750 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد سمير:0503070042 رقم الرخصة التجارية:CN-1149643-رقم رخصة (RERA):202401101466 رقم الرخصة للسيد سمير:54404-رخصة التسجيل العقاري:53733