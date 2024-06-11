فيلا تجارية رائعة بموقع متميز

الفيلا مقسمة الى 6 شقق منفصلة بعدادات موثقة من البلدية *شقتين:4 غرف نوم - صاله -4 شقق:3 غرف نوم- ص.

فيلا مكونة من: *طابق أرضي:-2مدخل-غرفة معيشة كبيرة-مجلس مع مغاسل حمام-غرفة طعام مع مغاسل وحمام-غرفة ن.

فيلا مكونة من: *طابق أرضي:-2مدخل-غرفة معيشة كبيرة-مجلس مع مغاسل حمام-غرفة طعام مع مغاسل وحمام-غرفة ن.

الفيلا مكونة من: *منطقة الخارجية*موقف سيارات*حديقة *طابق ارضي:-مجلس كبير مع حمام ومغاسل-مصعد-منطقة ج.

*مجمع 6 فلل كل فيلا مكونة من: -الطابق الارضي -الطابق الاول -الطابق الثاني -ملاحق خارجية *الطابق.

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