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فيلا بتصاميم راقية ومساحات واسعة | انتقل الان

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صورة الاعلان: فيلا بتصاميم راقية ومساحات واسعة | انتقل الان - في أبو ظبي الإمارات

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تتكون الفيلا من: *الطابق الارضي:-مطبخ-مخزن-غرفة غسيل-غرفة خادمة *الطابق الاول:-صالة-غرفتين ماستر-مطبخ تحضيري *الطابق الثاني:-غرفة ماست+غرفة ملابس-3 غرف ماستر *غرفة حارس+غرفة سائق *واحةالعاب اطفال+مسبح -المساحة:22,500قدم مربع -الرقم المرجعي:VH983953 شركة فاين هوم العقاريه ذ.م.م: للتواصل مع السيد سمير:0503070042 رخصة التسجيل العقاري:53733 رخصة السيد سمير:279684 الترخيص التجاري:CN-1149643 ترخيص(RERA):202401101466
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركه فاين هوم العقاريه
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: شخبوط- شخبوط
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 6/8/2024
رقم الإعلان: 2280516

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