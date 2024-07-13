فواصل وقواطع كومباكت hpl

(للبيع)
|ليه؟؟؟!!!! اول كلمه بنقولها لما بنسمع كومباكت hpl يبقى في شركه جرين هاوس. ليه جرين هاوس افضل خامات ؟؟ واشمعني جرين هاوس ممكن اي مكان تاني اشتغل فيه!!!!🤔 الاجابه ع ليه جرين هاوس بالذات مش اي مكان تاني👇 • Green House For Compact - جرين هاوس للكومباكت تتميز شركة ##Green_House برؤية واضحة ومنهجية عالية الدقة وخبرة الشركة هو ما اهلها ان تكون محل ثقة العملاء. فهى من اوائل الشركات الرائدة فى مصر فى مجال استيراد وتوريد وتركيب بل وصيانة الكوريان. وتقوم ايضا بتنفيذ قواطيع الحمامات من الكومباكتHPL ب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|kamal
|التليفون:
|01000499790
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|العنوان:
|النزهة الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|1/8/2024
|رقم الإعلان:
|2279819
1,000 جنيه
1,000 جنيه
680 جنيه
680 جنيه