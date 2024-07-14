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فواصل حمامات و لوكرز hpl
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
| الكومباكت hpl يستخدم فى عمل قواطيع -فواصل الحمامات -أقرص الترابيزات -ابواب الحمامات -الدواليب -أقرص المكاتب -غرف تغيير الملابس -البارتشينز (partitions) كومباكت hpl الصيني -الهندي - الفرنسى فواصل وقواطيع الحمامات وابواب الحمامات بجميع اكسسوراتها الاستانلس استيل الثقيل 304 التواصل معانا علي الارقام التالية : contact us whatssapp or phone :01270503183 & 01551557251 & 01289668128 & 01015021006
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|نور ديزاين
|التليفون:
|01289668128
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|العنوان:
|18 شارع الوحدة العربية - جسر السويس - امام فندق السلام- الدلافه
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/7/2024
|رقم الإعلان:
|2277014
قرص و ترابيزات كومباكت hpl قرص ترابيزات كومباكت hpl خامة صيني و هندى و فرنساوى و متاح تقطيع cnc شركة.
14/7/2024
بيع الواح كوريان كورى مستورد شركة ايجي ستون لبيع جميع الوان الكوريان الكورى ماركة Hanex – tristone ش.
13/7/2024
توريدات و تركيبات قواطيع حمامات كومباكت بالمتر المربع توريدات و تركيبات قواطيع حمامات كومباكت شركة ا.
13/7/2024
شركة كوريان – مطابخ كوريان شركة ايجي ستون لتصنيع و تركيب مطابخ الكوريان بديل الرخام الطبيعى شركة اي.
11/7/2024
كل ما عليك ان تختار المناسب ليك من اجود انواع الكومباكت hpl ، لانتاج تصميم مثله يتميز بالاتقان والحد.
8/7/2024
افضل شركة لبيع الكومباكت فى مصر عايز خامات لمشروعك و كمية شركة ايجي ستون عندها جميع الكميات و الالوا.
8/7/2024
خصوماات سعر متر قواطيع الكومباكت اقوى الخصومات لاسعار التوريد و التركيب قواطيع الحمامات الكومباكت صي.
7/7/2024
كل ما عليك ان تختار المناسب ليك من اجود انواع الكومباكت hpl ، لانتاج تصميم مثله يتميز بالاتقان والحد.
7/7/2024
كومباكت HPL متوفر بجميع الالوان ✨ قواطيع الحمامات hpl - فواصل الحمامات hpl - ابواب حمامات hp.
4/7/2024
قرص كاونترات كوريان كورى قرص كاونترات كوريان كورى مستورد HANEX – TRISTONE شركة ايجي ستون #خبرة_ثقة_.
3/7/2024
ويستخدم فى : قواطيع الحمامات , فواصل الحمامات لعمل الترابيزات (كـافـيه -مـول – مطـاعم ) لعمل دوا.
2/7/2024
شركة نورن ديزاين لتصنيع وتوريد وتركيب ابواب وقواطيع الحمامات و فواصل_المباول من خامات الكومباكت_hpl .
1/7/2024
جميع اكسوارات الكومباكت ( الاستانلس – الاسود ) جميع اكسسوارات الكومباكت متاح استانلس ستيل 304 مستورد.
1/7/2024
قواطيع وفواصل وأبواب حمامات (compact Hpl) هندى / صينى. اكسسورات استانلس 304 ( (أرجل – مفصلات- مقابض.
1/7/2024
خشب الكومباكت لقواطيع الحمامات خشب الكومباكت لقواطيع الحمامات صيني – هندى – فرنساوى شركة ايجي ستون .
1/7/2024
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