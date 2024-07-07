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فواصل حمامات و لوكرز hpl
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|كل ما عليك ان تختار المناسب ليك من اجود انواع الكومباكت hpl ، لانتاج تصميم مثله يتميز بالاتقان والحداثة مع شركة نور ديزاين نور ديزاين اسم لكل مشروع جميع خامات الكومباكت hpl شركة نور ديزاين بتضمنلك جوده وفنش مظبوط وتوريد وتركيب في ميعاده كومباكت صيني -sunfull - هندى -greenlam - فرنساوى -polyrey باكسسوارات استانلس ستيل (304) يستخدم فى قواطيع وابواب حمامات كومباكت HPL وفواصل مباول للاستفسار عن اسعار التشطيبات والتصميمات التواصل من خلال رسائل الصفحة او اتصل بنا ✌️ contact us whatssapp or p
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|نور ديزاين
|التليفون:
|01289668128
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|العنوان:
|معروض- حي النزهة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|7/7/2024
|رقم الإعلان:
|2276142
خصوماات سعر متر قواطيع الكومباكت اقوى الخصومات لاسعار التوريد و التركيب قواطيع الحمامات الكومباكت صي.
7/7/2024
كومباكت HPL متوفر بجميع الالوان ✨ قواطيع الحمامات hpl - فواصل الحمامات hpl - ابواب حمامات hp.
4/7/2024
قرص كاونترات كوريان كورى قرص كاونترات كوريان كورى مستورد HANEX – TRISTONE شركة ايجي ستون #خبرة_ثقة_.
3/7/2024
ويستخدم فى : قواطيع الحمامات , فواصل الحمامات لعمل الترابيزات (كـافـيه -مـول – مطـاعم ) لعمل دوا.
2/7/2024
شركة نورن ديزاين لتصنيع وتوريد وتركيب ابواب وقواطيع الحمامات و فواصل_المباول من خامات الكومباكت_hpl .
1/7/2024
جميع اكسوارات الكومباكت ( الاستانلس – الاسود ) جميع اكسسوارات الكومباكت متاح استانلس ستيل 304 مستورد.
1/7/2024
قواطيع وفواصل وأبواب حمامات (compact Hpl) هندى / صينى. اكسسورات استانلس 304 ( (أرجل – مفصلات- مقابض.
1/7/2024
خشب الكومباكت لقواطيع الحمامات خشب الكومباكت لقواطيع الحمامات صيني – هندى – فرنساوى شركة ايجي ستون .
1/7/2024
احواض كوريان مودرن 01022980601 احوض الكوريان : يعنى احواض مصنعة من الرخام الصناعى المستورد الكوري 1/.
26/6/2024
نقوم بالتركيب فى جميع محافظات مصر الاكسسوارات من أفضل وأجود الأنواع الثقيلة (استانلس 304 ) كومباكت.
26/6/2024
كونترات مشتشفيات كاونترات استقبال كاونترات مطاعم كاونترات كوريان رخام صناعى بديل الرخام الطبيعى شركة.
25/6/2024
قابلية تشغيل ممتازة من مميزات الكوريان انه متين للغاية بالرغم من ذلك يمكن تصنيعه بسهولة باستخدام ادو.
25/6/2024
نورن ديزاين الوكيل المعتمد فى مصر لاستراد و تصنيع و توزيع الكومباكت hpl الصينى و الهندى ماركة GREEN.
24/6/2024
شركة نور ديزاين بتقدملك الكومباكت HPL ( الصينى + الهندى + الفرنسى ) ( ضد المياه ، الكسر ، عوامل ال.
24/6/2024
احواض كوريان باحدث الديزاينات احواض كوريان كورى مستورد باحدث الديزاينات شركة ايجي ستون #خبرة_ثقة_اب.
22/6/2024
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