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فواصل حمامات و لوكرز hpl

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: فواصل حمامات و لوكرز hpl - في القاهرة مصر

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كل ما عليك ان تختار المناسب ليك من اجود انواع الكومباكت hpl ، لانتاج تصميم مثله يتميز بالاتقان والحداثة مع شركة نور ديزاين نور ديزاين اسم لكل مشروع جميع خامات الكومباكت hpl شركة نور ديزاين بتضمنلك جوده وفنش مظبوط وتوريد وتركيب في ميعاده كومباكت صيني -sunfull - هندى -greenlam - فرنساوى -polyrey باكسسوارات استانلس ستيل (304) يستخدم فى قواطيع وابواب حمامات كومباكت HPL وفواصل مباول للاستفسار عن اسعار التشطيبات والتصميمات التواصل من خلال رسائل الصفحة او اتصل بنا ✌️ contact us whatssapp or p
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: نور ديزاين
التليفون: 01289668128

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: معروض- حي النزهة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 7/7/2024
رقم الإعلان: 2276142

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: خصوماات سعر متر قواطيع الكومباكت - في القاهرة مصر

خصوماات سعر متر قواطيع الكومباكت

(للبيع)

- في القاهرة مصر

خصوماات سعر متر قواطيع الكومباكت اقوى الخصومات لاسعار التوريد و التركيب قواطيع الحمامات الكومباكت صي.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

7/7/2024
صورة الاعلان: كومباكت هندى جرين لام compact hpl green lam - في القاهرة مصر

كومباكت هندى جرين لام compact hpl green lam

(للبيع)

- في القاهرة مصر

كومباكت HPL متوفر بجميع الالوان ✨ قواطيع الحمامات hpl - فواصل الحمامات hpl - ابواب حمامات hp.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

4/7/2024
صورة الاعلان: قرص كاونترات كوريان كورى - في القاهرة مصر

قرص كاونترات كوريان كورى

(للبيع)

- في القاهرة مصر

قرص كاونترات كوريان كورى قرص كاونترات كوريان كورى مستورد HANEX – TRISTONE شركة ايجي ستون #خبرة_ثقة_.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

3/7/2024
صورة الاعلان: كومباكت hpl شامل التوريد والتركيب و المعاينة مجانية - في القاهرة مصر

كومباكت hpl شامل التوريد والتركيب و المعاينة مجانية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

ويستخدم فى : قواطيع الحمامات , فواصل الحمامات لعمل الترابيزات (كـافـيه -مـول – مطـاعم ) لعمل دوا.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

2/7/2024
صورة الاعلان: كومباكت hpl شامل التوريد والتركيب و المعاينة مجانية - في القاهرة مصر

كومباكت hpl شامل التوريد والتركيب و المعاينة مجانية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شركة نورن ديزاين لتصنيع وتوريد وتركيب ابواب وقواطيع الحمامات و فواصل_المباول من خامات الكومباكت_hpl .
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

1/7/2024
صورة الاعلان: جميع اكسوارات الكومباكت ( الاستانلس – الاسود ) - في القاهرة مصر

جميع اكسوارات الكومباكت ( الاستانلس – الاسود )

(للبيع)

- في القاهرة مصر

جميع اكسوارات الكومباكت ( الاستانلس – الاسود ) جميع اكسسوارات الكومباكت متاح استانلس ستيل 304 مستورد.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

1/7/2024
صورة الاعلان: كومباكت hpl شامل التوريد والتركيب - في القاهرة مصر

كومباكت hpl شامل التوريد والتركيب

(للبيع)

- في القاهرة مصر

قواطيع وفواصل وأبواب حمامات (compact Hpl) هندى / صينى. اكسسورات استانلس 304 ( (أرجل – مفصلات- مقابض.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

1/7/2024
صورة الاعلان: خشب الكومباكت لقواطيع الحمامات - في القاهرة مصر

خشب الكومباكت لقواطيع الحمامات

(للبيع)

- في القاهرة مصر

خشب الكومباكت لقواطيع الحمامات خشب الكومباكت لقواطيع الحمامات صيني – هندى – فرنساوى شركة ايجي ستون .
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

1/7/2024
صورة الاعلان: احواض كوريان مودرن - في القاهرة مصر

احواض كوريان مودرن

(للبيع)

- في القاهرة مصر

احواض كوريان مودرن 01022980601 احوض الكوريان : يعنى احواض مصنعة من الرخام الصناعى المستورد الكوري 1/.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

26/6/2024
صورة الاعلان: كومباكت hpl شامل التوريد والتركيب - في القاهرة مصر

كومباكت hpl شامل التوريد والتركيب

(للبيع)

- في القاهرة مصر

نقوم بالتركيب فى جميع محافظات مصر الاكسسوارات من أفضل وأجود الأنواع الثقيلة (استانلس 304 ) كومباكت.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

26/6/2024
صورة الاعلان: جلاكسى كوريان نورن ديزاين - في القاهرة مصر

جلاكسى كوريان نورن ديزاين

(للبيع)

- في القاهرة مصر

كونترات مشتشفيات كاونترات استقبال كاونترات مطاعم كاونترات كوريان رخام صناعى بديل الرخام الطبيعى شركة.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

25/6/2024
صورة الاعلان: ترابيزات طاولات الطعام - في القاهرة مصر

ترابيزات طاولات الطعام

(للبيع)

- في القاهرة مصر

قابلية تشغيل ممتازة من مميزات الكوريان انه متين للغاية بالرغم من ذلك يمكن تصنيعه بسهولة باستخدام ادو.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

25/6/2024
صورة الاعلان: شركات كبائن قواطيع حمامات – مباول - في القاهرة مصر

شركات كبائن قواطيع حمامات – مباول

(للبيع)

- في القاهرة مصر

نورن ديزاين الوكيل المعتمد فى مصر لاستراد و تصنيع و توزيع الكومباكت hpl الصينى و الهندى ماركة GREEN.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

24/6/2024
صورة الاعلان: شركات كبائن قواطيع حمامات – مباول - في القاهرة مصر

شركات كبائن قواطيع حمامات – مباول

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شركة نور ديزاين بتقدملك الكومباكت HPL ( الصينى + الهندى + الفرنسى ) ( ضد المياه ، الكسر ، عوامل ال.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

24/6/2024
صورة الاعلان: احواض كوريان باحدث الديزاينات - في القاهرة مصر

احواض كوريان باحدث الديزاينات

(للبيع)

- في القاهرة مصر

احواض كوريان باحدث الديزاينات احواض كوريان كورى مستورد باحدث الديزاينات شركة ايجي ستون #خبرة_ثقة_اب.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

22/6/2024
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