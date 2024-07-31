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فن إدارة المكاتب المراسم والبروتوكولات التشريفية

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: فن إدارة المكاتب المراسم والبروتوكولات التشريفية - في مدينة الكويت الكويت

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دورة ادارة المراسم والبروتوكولات التشريفية00201010232279 تعتبر إدارة المراسم والبروتوكولات جزءاً أساسياً لضمان سير الفعاليات الرسمية بكل يسر وسلاسة. ومن أجل تزويد الفرق الإدارية والمكاتب الحكومية بالمهارات والمعرفة اللازمة لهذا الغرض، -نقدم دورة تدريبية متخصصة في إدارة المراسم والبروتوكولات التشريفية 00201010232279 تهدف هذه الدورة التدريبية إلى تحسين كفاءة إدارة المكاتب وتعزيز مهارات التخطيط والتنظيم للمناسبات الرسمية. للاستفسار 00201010232279
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الجودة الاوروبية للتدريب المهني
التليفون: 00201010232279

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: Fujairah- Dubai, United Arab Emirates
مدينة الكويت -

الكويت
تفاصيل الإعلان:
السعر: 10 دولار
تاريخ الإعلان: 22/8/2024
رقم الإعلان: 2283726

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تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: .توفير جميع انواع العمالة المنزلية المصرية و الاجنبية بالضمانات

.توفير جميع انواع العمالة المنزلية المصرية و الاجنبية بالضمانات

(للبيع)

.توفير جميع انواع العمالة المنزلية المصرية و الاجنبية بالضمانات للنضافة المنزلية و اعمال المطبخ و رع.

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31/7/2024
صورة الاعلان: تصليح كراسي وطاولات ومكاتب واثاث

تصليح كراسي وطاولات ومكاتب واثاث

(فرصة عمل)

تصليح كراسي وطاولات ومكاتب واثاث وغرف النوم وأبواب درايش وفتح اقفال وتبديل وزجاج ومريا وصيانة اروبي .
العنوان:

حولي - الكويت

اتصل

3/7/2024
صورة الاعلان: شقة للبيع في مدينة 6 اكتوبر

شقة للبيع في مدينة 6 اكتوبر

(للبيع)

شقةبمدينة6اكتوبرخاصة ببنك التعميروالاسكان الحي الـ 11 مساحة 110م الدور الاول تشطيب لوكس .
العنوان:

حولي - الكويت
القسم: 

اتصل

1/6/2024
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