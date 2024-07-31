فن إدارة المكاتب المراسم والبروتوكولات التشريفية

(فرص)
|دورة ادارة المراسم والبروتوكولات التشريفية00201010232279 تعتبر إدارة المراسم والبروتوكولات جزءاً أساسياً لضمان سير الفعاليات الرسمية بكل يسر وسلاسة. ومن أجل تزويد الفرق الإدارية والمكاتب الحكومية بالمهارات والمعرفة اللازمة لهذا الغرض، -نقدم دورة تدريبية متخصصة في إدارة المراسم والبروتوكولات التشريفية 00201010232279 تهدف هذه الدورة التدريبية إلى تحسين كفاءة إدارة المكاتب وتعزيز مهارات التخطيط والتنظيم للمناسبات الرسمية. للاستفسار 00201010232279
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الجودة الاوروبية للتدريب المهني
|التليفون:
|00201010232279
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|Fujairah- Dubai, United Arab Emirates
مدينة الكويت - الكويت
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|10 دولار
|تاريخ الإعلان:
|22/8/2024
|رقم الإعلان:
|2283726
اتصل
اتصل
اتصل