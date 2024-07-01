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فندق للبيع في مصر بطريق مصر اسكندرية الصحراوى

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: فندق للبيع في مصر بطريق مصر اسكندرية الصحراوى - في الجيزة مصر

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فندق للبيع في كمبوند الريف الاوروبي طريق مصر اسكندريه الصحراوي الفندق يقع في الريف الاوروبي بمصر اسكندرية الصحراوي الكيلو 58 بجوار هايبر وان السليمانيه يبعد عن البوابه 2 كيلو في ارقى موقع بالريف الاوروبي مساحه الارض فدان وربع مساحة المباني 2000 متر مربع مكون من 40 غرفه مسجل شهر عقاري ويوجد اتنين استراحه خارجيين على شارعين احدهم 20 متر تشطيب سوبر لوكس 2 حمام سباحه كبار باركينج كبير للسيارات مطبخ كبير مجهز على أعلى مستوى لمزيد من التفاصيل يمكن الاتصال على 01068340264 01272495605 01153314683
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: احمد سليم
التليفون: 01068340264

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - الريف الاوروبي طريق مصر اسكندرية الصحراوي
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 1/7/2024
رقم الإعلان: 2275453

اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: امتلك شقة متشطبة| موقع متميز بتقسيط علي 9 سنوات

امتلك شقة متشطبة| موقع متميز بتقسيط علي 9 سنوات

(للبيع)

امتلك شقة متشطبة| موقع متميز بتقسيط علي 9 سنوات للبيع في ريفالي كمبوند في القاهرة الجديدة المساحة :.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

6,000,000 جنيه

1/7/2024
صورة الاعلان: شاشات 43 بوصة سمارت أندرويد 12 جديدة

شاشات 43 بوصة سمارت أندرويد 12 جديدة

(للبيع)

شـاشـات تلـفـزيـون دي ولا لوحـات فنية 😏💪👊 شاشات 43 بوصة سـمارت أندرويد 12 - .
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

1/7/2024
صورة الاعلان: بيت بابني بيتك باكتوبر المنطقة السابعه

بيت بابني بيتك باكتوبر المنطقة السابعه

(للبيع)

بيت بابنى بيتك 150متر بالمنطقة السابعة (س) ٣ ادوارخلف منطقة الخدمات ( مسجد ومدارس وسوبر ماركت .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

1,500,000 جنيه

1/7/2024
صورة الاعلان: عاجل كبرى الشركات بالسعوديه تعلن عن حاجتها الى مهندسين _زراعه_تربه

عاجل كبرى الشركات بالسعوديه تعلن عن حاجتها الى مهندسين _زراعه_تربه

(فرصة عمل)

#عاجل كبرى الشركات بالسعوديه تعلن عن حاجتها الى مهندسين _زراعه_تربه|_وتحليل_مياه خبره على أن تتوافر.
العنوان:

القليوبية - مصر
القسم: 

55,414 ريال

1/7/2024
صورة الاعلان: للعمل الفورري بالسعودية فنيين اجهزة تبريد السيارات

للعمل الفورري بالسعودية فنيين اجهزة تبريد السيارات

(مطلوب)

للعمل الفورري بالسعودية فنيين اجهزة تبريد السيارات خبرة ثرموكنج وكارير وخبره كهرباء وميكانيا تبريد .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

4,123 ريال

1/7/2024
صورة الاعلان: عاجل_مطلوب_للعمل بالسعوديه <محتاجين سائقين دليفري/دراجه ناريه>

عاجل_مطلوب_للعمل بالسعوديه <محتاجين سائقين دليفري/دراجه ناريه>

(فرصة عمل)

#عاجل_مطلوب_للعمل بالسعوديه <محتاجين سائقين دليفري/دراجه ناريه> بالشروط الاتى : #رخصه دراجه ناريه سا.
العنوان:

المنيا - مصر
القسم: 

52,245 ريال

1/7/2024
صورة الاعلان: شبكات داخلية متطورة للمكاتب

شبكات داخلية متطورة للمكاتب

(للبيع)

شبكات داخلية متطورة للمكاتب من أون لاين تك احصل على أفضل حلول الشبكات الداخلية المتطورة لمكتبك مع أو.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

1/7/2024
صورة الاعلان: كومباكت hpl شامل التوريد والتركيب و المعاينة مجانية

كومباكت hpl شامل التوريد والتركيب و المعاينة مجانية

(للبيع)

شركة نورن ديزاين لتصنيع وتوريد وتركيب ابواب وقواطيع الحمامات و فواصل_المباول من خامات الكومباكت_hpl .
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

1/7/2024
صورة الاعلان: تركيب ساوند سيستم للمنازل والشركات

تركيب ساوند سيستم للمنازل والشركات

(للبيع)

تركيب ساوند سيستم للمنازل والشركات من أون لاين تك اجعل تجربتك الصوتية أكثر تميزاً مع حلول تركيب ساو.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

1/7/2024
صورة الاعلان: ظائف_مناديب_مبيعات للسعودية #مناديب مبيعات للعمل بشركه #صناعة_مشروبات

ظائف_مناديب_مبيعات للسعودية #مناديب مبيعات للعمل بشركه #صناعة_مشروبات

(مطلوب)

#وظائف_مناديب_مبيعات للسعودية #مناديب مبيعات للعمل بشركه #صناعة_مشروبات بالشروط الاتى : السن لا يزي.
العنوان:

الفيوم - مصر

5,122 ريال

1/7/2024
صورة الاعلان: مطلوب لكبري المستشفيات والمراكز الطبيه بالسعودية التي تستخدم تكنولوجيا علمي

مطلوب لكبري المستشفيات والمراكز الطبيه بالسعودية التي تستخدم تكنولوجيا علمي

(فرصة عمل)

مطلوب لكبري المستشفيات والمراكز الطبيه بالسعودية التي تستخدم تكنولوجيا علميه متقدمه" "تطلب ا.
العنوان:

الدقهلية - مصر

9 ريال

1/7/2024
صورة الاعلان: اجهزة بصمة حضور و انصراف في اسكندرية

اجهزة بصمة حضور و انصراف في اسكندرية

(للبيع)

اجهزة حضور و انصراف في اسكندرية LX50 ZKTECO توفر ارخص جهاز بصمه الاصبع LX50 ZkTeco يتميز الجهاز :-.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

1/7/2024
صورة الاعلان: نظام استدعاء للويتر لاسلكى مناسب للمطاعم الكافيهات في الاسكندرية

نظام استدعاء للويتر لاسلكى مناسب للمطاعم الكافيهات في الاسكندرية

(للبيع)

نظام استدعاء للويتر لاسلكى مناسب للمطاعم الكافيهات في الاسكندرية متوفر الأن نظام الاستدعاء اللاسلكى.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

1/7/2024
صورة الاعلان: بالطو للمصانع والشركات

بالطو للمصانع والشركات

(للبيع)

بالطو للمصانع والشركات ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) يونيفورم عمال المصانع وشركات البترول .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

1/7/2024
صورة الاعلان: شركات زى الامن والحراسه ( شركة السلام لليونيفورم )

شركات زى الامن والحراسه ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

شركات زى الامن والحراسه ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) قمنا فى شركة السلام بتطوير تصاميم .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

1/7/2024
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