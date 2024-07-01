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فندق للبيع في مصر بطريق مصر اسكندرية الصحراوى
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|فندق للبيع في كمبوند الريف الاوروبي طريق مصر اسكندريه الصحراوي الفندق يقع في الريف الاوروبي بمصر اسكندرية الصحراوي الكيلو 58 بجوار هايبر وان السليمانيه يبعد عن البوابه 2 كيلو في ارقى موقع بالريف الاوروبي مساحه الارض فدان وربع مساحة المباني 2000 متر مربع مكون من 40 غرفه مسجل شهر عقاري ويوجد اتنين استراحه خارجيين على شارعين احدهم 20 متر تشطيب سوبر لوكس 2 حمام سباحه كبار باركينج كبير للسيارات مطبخ كبير مجهز على أعلى مستوى لمزيد من التفاصيل يمكن الاتصال على 01068340264 01272495605 01153314683
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|احمد سليم
|التليفون:
|01068340264
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|العنوان:
|- الريف الاوروبي طريق مصر اسكندرية الصحراوي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|1/7/2024
|رقم الإعلان:
|2275453
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