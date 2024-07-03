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فلل للايجار أبها طريق السودة
(للإيجار)
تفاصيل الإعلان
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|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|رحاب عماد
|التليفون:
|0594606897
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|العنوان:
|أبها طريق السودة- أبها
عسير - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|4/7/2024
|رقم الإعلان:
|2275881
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