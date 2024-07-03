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فلل للايجار أبها طريق السودة

(للإيجار)

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تفاصيل الإعلان
في هذه الصفحة سوف تجد مواضيع عن فلل للايجار اليومي في ابها وفيلا للايجار اليومي في ابها، بالإضافة إلى فلل للايجار اليومي ابها وفلل للايجار يومي في السودة، كذلك بيوت للايجار اليومي في ابها، علاوة على صفحات في فلل للإيجار اليومي في ابها، أيضا فلل للايجار في ابها باليوميه و فيلا للايجار اليومي بابها، بإلإضافة إلى قصور للايجار في السودة و فلل للايجار اليومي في ابها بالصور، كما ستجد مواضيع تتحدث عن فلل بحديقه للايجار اليومي في أبها و فلل للإيجار طريق السودة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: رحاب عماد
التليفون: 0594606897

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: أبها طريق السودة- أبها
عسير -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 4/7/2024
رقم الإعلان: 2275881

اعلانات جديدة

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: بوابة مرور السيارات المتطورة تعمل بالريموت والكارت

بوابة مرور السيارات المتطورة تعمل بالريموت والكارت

(للبيع)

بوابة مرور السيارات المتطورة تعمل بالريموت والكارت ويمكن اضافة جهاز بصمة الوجه حسب الرغبة مكونات بو.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

3/7/2024
صورة الاعلان: روافع شوكية للايجار فوركلفت من 2طن إلى 16طن Forklifts for rent في تبوك

روافع شوكية للايجار فوركلفت من 2طن إلى 16طن Forklifts for rent في تبوك

(للإيجار)

روافع مقصية للايجار رافعات مقصية للايجار كهرباء ديزل للايجار تحميل وتنزيل العمل فوركلفت للايجار روا.
العنوان:

تبوك - السعودية
القسم: 

600 ريال

3/7/2024
صورة الاعلان: سيزرلفت للايجار من 4متر إلى 18متر Scissor lift for rent في الرياض

سيزرلفت للايجار من 4متر إلى 18متر Scissor lift for rent في الرياض

(للإيجار)

روافع مقصية للايجار رافعات مقصية للايجار كهرباء ديزل للايجار تحميل وتنزيل العمل فوركلفت للايجار روا.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

1,000 ريال

2/7/2024
صورة الاعلان: سيزرلفت للايجار من 4متر إلى 18متر Scissor lift for rent في تبوك

سيزرلفت للايجار من 4متر إلى 18متر Scissor lift for rent في تبوك

(للإيجار)

روافع مقصية للايجار رافعات مقصية للايجار كهرباء ديزل للايجار تحميل وتنزيل العمل فوركلفت للايجار روا.
العنوان:

تبوك - السعودية
القسم: 

1,000 ريال

2/7/2024
صورة الاعلان: سيزرلفت للايجار من 4متر إلى 18متر Scissor lift for rent في مكة

سيزرلفت للايجار من 4متر إلى 18متر Scissor lift for rent في مكة

(للإيجار)

روافع مقصية للايجار رافعات مقصية للايجار كهرباء ديزل للايجار تحميل وتنزيل العمل فوركلفت للايجار روا.
العنوان:

مكة - السعودية
القسم: 

1,000 ريال

2/7/2024
صورة الاعلان: سيزرلفت للايجار من 4متر إلى 18متر Scissor lift for rent في الشرقية

سيزرلفت للايجار من 4متر إلى 18متر Scissor lift for rent في الشرقية

(للإيجار)

روافع مقصية للايجار رافعات مقصية للايجار كهرباء ديزل للايجار تحميل وتنزيل العمل فوركلفت للايجار روا.
القسم: 

1,000 ريال

2/7/2024
صورة الاعلان: طابعة الكروت البلاستيكية Smart

طابعة الكروت البلاستيكية Smart

(للبيع)

طابعات الكروت البلاستيكية SMART وكذلك ZEBRA ID CARD Printer طابعه الكروت الشخصية ID والتى أثبتت ك.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

2/7/2024
صورة الاعلان: #سيزرلفت للايجار #مانلفت للايجار #فوركلفت للايجار #تليهندر للايجار

#سيزرلفت للايجار #مانلفت للايجار #فوركلفت للايجار #تليهندر للايجار

(للإيجار)

روافع مقصية للايجار رافعات مقصية للايجار كهرباء ديزل للايجار تحميل وتنزيل العمل فوركلفت للايجار روا.
العنوان:

تبوك - السعودية
القسم: 

600 ريال

1/7/2024
صورة الاعلان: #سيزرلفت للايجار #مانلفت للايجار #فوركلفت للايجار #تليهندر للايجار

#سيزرلفت للايجار #مانلفت للايجار #فوركلفت للايجار #تليهندر للايجار

(للإيجار)

روافع مقصية للايجار رافعات مقصية للايجار كهرباء ديزل للايجار تحميل وتنزيل العمل فوركلفت للايجار روا.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

600 ريال

1/7/2024
صورة الاعلان: جهاز حضور وانصراف جهاز بصمة ZKTeco uFace800

جهاز حضور وانصراف جهاز بصمة ZKTeco uFace800

(للبيع)

مشاكل كتير بتقابلنا مع الموظفين أو العمال زي التأخير والأذونات الكتير والرقابة الغير كاملة عليهم. ال.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

1/7/2024
صورة الاعلان: بوابات افراد الكنرونيه

بوابات افراد الكنرونيه

(للبيع)

بوابات دخول وخروج الأفراد أداة هامه لاشك فى ذلك للحفاظ على تدفق سير الأفراد بشكل منظم , كما أنها تعم.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

1/7/2024
صورة الاعلان: #سيزرلفت للايجار #مانلفت للايجار #فوركلفت للايجار #تليهندر للايجار

#سيزرلفت للايجار #مانلفت للايجار #فوركلفت للايجار #تليهندر للايجار

(للإيجار)

#سيزرلفت للايجار #مانلفت للايجار #فوركلفت للايجار #تليهندر للايجار روافع مقصية للايجار رافعات مقصية.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

1,000 ريال

1/7/2024
صورة الاعلان: #رافعات شوكية للايجار #سيزرلفت للايجار #مانلفت للايجار

#رافعات شوكية للايجار #سيزرلفت للايجار #مانلفت للايجار

(للإيجار)

#سيزرلفت للايجار #مانلفت للايجار #فوركلفت للايجار #تليهندر للايجار روافع مقصية للايجار رافعات مقصية.
القسم: 

600 ريال

1/7/2024
صورة الاعلان: #سيزرلفت للايجار #مانلفت للايجار #فوركلفت للايجار #تليهندر للايجار

#سيزرلفت للايجار #مانلفت للايجار #فوركلفت للايجار #تليهندر للايجار

(للإيجار)

روافع مقصية للايجار رافعات مقصية للايجار كهرباء ديزل للايجار تحميل وتنزيل العمل فوركلفت للايجار روا.
القسم: 

1,000 ريال

1/7/2024
صورة الاعلان: شاشات تفاعليه باللمس

شاشات تفاعليه باللمس

(للبيع)

توفر لدينا شاشات تفاعليه باللمس وبدون شاشات تفاعلية طوليه باحجام 43-50-55-65 انش وشاشات تفاعلية عرضي.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

1/7/2024
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