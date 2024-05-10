آخر الأخبار سيارات الأسرة والطفل أخبار العالم أخبار الرياضة أخبار السيارات أخبار المال أخبار المسلمين أخبار التعليم أخبار التقنية أخبار الموبايل أخبار منوعة مقالات أجمل الصور كاريكاتير فيديوهات إعلانات مبوبة دليل المواقع دليل الشركات
أضف إعلانك مجاناً

فستان لكتب كتاب او للسهرة او خطوبة

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
متوفر دريس للبيع بحالة ممتازة فستان ابيض من قماش الاورجانزا الابيض مع الستان التركى وبه تطريز هاند ميد باللولى والدايموند وبه زراير كبس بقماش الستان استايل كلاسيك ومعاه الجلافز والشابوه وطرحة نفس خامة الدريس اتلبس ساعتين فقط ينفع كتب كتاب أو سكاند لوك فرح يلبس من وزن 60 لحد 70 كيلو وينفع يتضيق لوزن أقل متاح التوصيل لأى مكان بكل محافظات مصر للاستفسار 01020023110
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: hayam
التليفون: 01020023110

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: القاهرة- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 30/7/2024
رقم الإعلان: 2279348

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: كوتشى بوما اوريجينال وارد الخارج مقاس 43 - في القاهرة مصر

كوتشى بوما اوريجينال وارد الخارج مقاس 43

(للبيع)

- في القاهرة مصر

كوتشى بوما اوريجينال وارد الخارج مقاس 43 بلو بلاك فى ابيض مطلوب 2400.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,400 جنيه

10/5/2024
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
الأكثر
إرسالا
الأكثر
مشاهدة
أحدث
الإعلانات