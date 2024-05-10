فستان لكتب كتاب او للسهرة او خطوبة

(للبيع)
|متوفر دريس للبيع بحالة ممتازة فستان ابيض من قماش الاورجانزا الابيض مع الستان التركى وبه تطريز هاند ميد باللولى والدايموند وبه زراير كبس بقماش الستان استايل كلاسيك ومعاه الجلافز والشابوه وطرحة نفس خامة الدريس اتلبس ساعتين فقط ينفع كتب كتاب أو سكاند لوك فرح يلبس من وزن 60 لحد 70 كيلو وينفع يتضيق لوزن أقل متاح التوصيل لأى مكان بكل محافظات مصر للاستفسار 01020023110
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|hayam
|التليفون:
|01020023110
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|العنوان:
|القاهرة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|30/7/2024
|رقم الإعلان:
|2279348
2,400 جنيه