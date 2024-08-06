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فرصه الان فيلا موقع مميز مساحه واسعه فى المنتزه

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: فرصه الان فيلا موقع مميز مساحه واسعه فى المنتزه - في أبو ظبي الإمارات

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*المجمع مكون من: * كل فيلا مكونة من: *طابق أرضي: - غرفة معيشة - غرفة طعام - مطبخ - حمامين - غرفة غسيل - غرفة خادمة - مخزن - مكان للجلوس - جراج. *طابق أول: - 4 غرف نوم - غرفة عائلية. *المساحة : 10,000 قدم مربع *الرقم المرجعى: CD117388 فاين هوم العقاريه للتواصل:0503070042 رخصة التسجيل العقاري:53733 رخصة السيد سمير:279684 رقم الترخيص التجاري:CN-1149643 رقم ترخيص(RERA):202401101466
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة فاين هوم العقاريه
التليفون: 0503070042

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العنوان: المنتزه- المنتزه
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 6/8/2024
رقم الإعلان: 2280585

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تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: فيلا للبيع |8 غرف نوم ماستر |3غرف خادمات|غرفة سائق - في أبو ظبي الإمارات

فيلا للبيع |8 غرف نوم ماستر |3غرف خادمات|غرفة سائق

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

تتكون الفيلا: *طابق سرداب: -غرفة سائق -مواقف -مطبخ -مخزن *طابق ارضي: -صالةمع مجلس -2 غرف ماستر -.
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6/8/2024
صورة الاعلان: فيلا 11 غرفة نوم | حديقة|نافوره |مجلس خارجي - في أبو ظبي الإمارات

فيلا 11 غرفة نوم | حديقة|نافوره |مجلس خارجي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

الفيلا تتكون من: -11 غرفة نوم -صالتين -غرفتين خدم خارجية -مجلس خارجي -مطبخ خارجي -مطبخ تحضيري -مخ.
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6/8/2024
صورة الاعلان: تملك الان فيلا مساحه كبيره فى المشرف - في أبو ظبي الإمارات

تملك الان فيلا مساحه كبيره فى المشرف

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*تحتوي الفيلا علي: *طابق ارضي: - 15 غرفة نوم - 6 غرف معيشه - 4 مطابخ - 10حمامات *طابق اول: - 17.
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اتصل

6/8/2024
صورة الاعلان: للبيع فيلا استثمارية | مقسمة الي 7شقق | بدخل سنوي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع فيلا استثمارية | مقسمة الي 7شقق | بدخل سنوي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*تتكون الفيلا من : -7 شقق كل شقة تحتوي: -(3 غرف نوم - صالة) -مساحة الارض:6,400 قدم مربع -الرقم الم.
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6/8/2024
صورة الاعلان: تملك الان فيلا بتصميم راقي وتشطيب مميز فى مدينة شخبوط - في أبو ظبي الإمارات

تملك الان فيلا بتصميم راقي وتشطيب مميز فى مدينة شخبوط

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*الفيلا مكونة من: - 11 غرفة ماستر مريحة - مطبخ مجهز - 11 حمام كبير - ملاحق خارجية - جاكوزي *المساح.
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6/8/2024
صورة الاعلان: فيلا للبيع | 7 غرف نوم |مجلس | حديقة | غرفة خادمة - في أبو ظبي الإمارات

فيلا للبيع | 7 غرف نوم |مجلس | حديقة | غرفة خادمة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*تتكون الفيلا: -5 غرف ماستر -2 غرف نوم -مجلس بحمام -بلكونة -4 غرف معيشة -مطبخ -2 غرف غسيل -مخزن -غر.
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اتصل

6/8/2024
صورة الاعلان: للبيع فيلا | 5 غرف مساحه & سعر مميز - في أبو ظبي الإمارات

للبيع فيلا | 5 غرف مساحه & سعر مميز

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

تتكون هذه الفيلا من: *طابق أرضي:-غرفة نوم الضيوف-2 غرفة جلوس-2غرفة طعام-مطبخ-مخزن-غسيل ملابس-2حمام-2.
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6/8/2024
صورة الاعلان: تملك الان فيلا8 غرف بموقع مميز جدا فى شخبوط - في أبو ظبي الإمارات

تملك الان فيلا8 غرف بموقع مميز جدا فى شخبوط

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

**تتكون الفيلا من: - 8 غرف نوم - 8 حمامات - منطقة معيشة - قاعات كبيرة - أربعة مداخل - مطابخ - غرف.
القسم: 

اتصل

6/8/2024
صورة الاعلان: امتلك الان فيلا تصميم عصري بمدينة شخبوط - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان فيلا تصميم عصري بمدينة شخبوط

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*فيلا بمدينة شخبوط: - 6 غرف ماستر - مجلس رجال - مجلس حريمي - صالات - مطبخ - مطبخ تحضيري - غرفة.
القسم: 

اتصل

6/8/2024
صورة الاعلان: انتهز الفرصة وتملك مجمع 5 فلل في موقع مميز - في أبو ظبي الإمارات

انتهز الفرصة وتملك مجمع 5 فلل في موقع مميز

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*مجمع فلل يتكون 5 فلل: *كل فيلا تتكون: *طابق أرضي: -مجلس بحمام -صالة -مطبخ -غرفة خادمة *طابق أول: -.
القسم: 

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6/8/2024
صورة الاعلان: مجمع 3 فلل بمدينة خليفه مقسم الى (12) شقة - في أبو ظبي الإمارات

مجمع 3 فلل بمدينة خليفه مقسم الى (12) شقة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*تحتوي كل فيلا 4 شقق:- -العدد الكلي (12) شقه مقسمه: -عدد 8 شقق تحتوي علي 3 غرف -عدد 4 شقق تحتوي علي.
القسم: 

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6/8/2024
صورة الاعلان: امتلك الان مجمع فلل تصميم عصرى فى البطين - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان مجمع فلل تصميم عصرى فى البطين

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*مجمع فلتين **الفيلا الأولى: *طابق ارضي: -غرفة نوم -مطبخ -صاله -مجلس -غرفة سائق *طابق اول: -غرفت.
القسم: 

اتصل

6/8/2024
صورة الاعلان: فرصه الان فيلا موقع مميز مساحه واسعه فى المنتزه - في أبو ظبي الإمارات

فرصه الان فيلا موقع مميز مساحه واسعه فى المنتزه

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*المجمع مكون من: * كل فيلا مكونة من: *طابق أرضي: - غرفة معيشة - غرفة طعام - مطبخ - حمامين - غر.
القسم: 

اتصل

6/8/2024
صورة الاعلان: امتلك الان فيلا فخمة بتصميمات تليق بك فى ال نهيان - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان فيلا فخمة بتصميمات تليق بك فى ال نهيان

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*مجمع 3 فلل يتكون من: *الطابق الارضي: - غرفة معيشة - غرفة طعام - مطبخ - 2 تويليت - غرفة غسيل - غ.
القسم: 

اتصل

6/8/2024
صورة الاعلان: فرصتك الان لأمتلاك ! مجمع فيليتين بموقع وسعر مميز - في أبو ظبي الإمارات

فرصتك الان لأمتلاك ! مجمع فيليتين بموقع وسعر مميز

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

مجمع من فيلتين منفصلتين: الفيلا الأولى: -6 غرف -مجلس -صالة -غرفة طعام -مطبخ+ستور -غرفة خادمة -غرفة غ.
القسم: 

اتصل

6/8/2024
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