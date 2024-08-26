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فرصه الان فيلا موقع مميز مساحه مميزه فى سى شور

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: فرصه الان فيلا موقع مميز مساحه مميزه فى سى شور - في أبو ظبي الإمارات

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**تتكون الفيلا من: *طابق ارضي: - غرفة طعام - غرفة معيشة - مطبخ - غرفة غسيل - غرفة خادمة - جراج - غرفة كهرباء - حمام - حديقة *طابق اول: - غرفة ماستر - غرفة نوم - غرفة عائلة - 2 حمام - مجلس *المساحة: 1,856 قدم مربع *الرقم المرجعى: VH985565 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير: 279684 رخصة التسجيل العقاري: 53733 اسم الشركة: شركة فاين هوم العقارية ذ.م.م رقم الرخصة التجارية : CN-1149643 رقم رخصة (RERA): 202401101466
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة فاين هوم العقاريه
التليفون: 0503070042

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العنوان: ربدان- ربدان
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 26/8/2024
رقم الإعلان: 2284137

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26/8/2024
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26/8/2024
صورة الاعلان: للبيع|فيلا بموقع مميز| زاوية وشارعين| عائد سنوي - في أبو ظبي الإمارات

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(للبيع)

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26/8/2024
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فيلا 11 غرفة ماستر رائعة | بتشطيب فخم | جاكوزي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

هذه الفيلا مكونة من: -11 غرفة ماستر مريحة -مطبخ مجهز -11 حمام كبير -ملاحق خارجية -جاكوزي -المساحة: 1.
القسم: 

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26/8/2024
صورة الاعلان: امتلك الان فيلا 2 غرفة نوم | بلكونة | حديقة | - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان فيلا 2 غرفة نوم | بلكونة | حديقة |

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

تتكون الفيلا من طابقين مقسمين كالاتي: طابق ارضي ويشمل:غرفة طعام-غرفة معيشة-مطبخ-غرفة غسيل-غرفة خادمة.
القسم: 

اتصل

26/8/2024
صورة الاعلان: امتلك الان فيلا |3غرف|صالة|بلكونة|حديقة - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان فيلا |3غرف|صالة|بلكونة|حديقة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*الفيلا مكونة: *الطابق الارضي: -غرفة معيشة/صالة طعام -غرفة خادمة -غرفة غسيل -مطبخ -حمام -حوش -حديقة .
القسم: 

اتصل

26/8/2024
صورة الاعلان: تملك الان فيلا8 غرف بموقع مميز جدا - في أبو ظبي الإمارات

تملك الان فيلا8 غرف بموقع مميز جدا

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

تتكون الفيلا من: -8 غرف نوم -8 حمامات -منطقة معيشة وطعام واسعة -قاعات كبيرة -أربعة مداخل -مطابخ مجهز.
القسم: 

اتصل

26/8/2024
صورة الاعلان: تملك اللان فيلا 4 غرف نوم يموقع مميز وبلكونة - في أبو ظبي الإمارات

تملك اللان فيلا 4 غرف نوم يموقع مميز وبلكونة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

تحتوي الفيلا علي: طابق أرضي ويشمل:غرفة معيشة•صالة طعام•غرفة خادمة•غرفة غسيل•مطبخ•تواليت•مرآب•حوش•حدي.
القسم: 

اتصل

26/8/2024
صورة الاعلان: تملك اللان فيلا 4 غرف نوم يموقع مميز وبلكونة - في أبو ظبي الإمارات

تملك اللان فيلا 4 غرف نوم يموقع مميز وبلكونة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

تحتوي الفيلا علي: طابق الأرضي ويشمل:غرفة معيشة•صالة طعام•غرفة خادمة•غرفة غسيل•مطبخ•تواليت•مرآب•حوش•ح.
القسم: 

اتصل

26/8/2024
صورة الاعلان: فيلا 4 غرف نوم | بلكونة |حديقة | موقع خرافي| - في أبو ظبي الإمارات

فيلا 4 غرف نوم | بلكونة |حديقة | موقع خرافي|

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

تحتوي الفيلا علي: طابق أرضي ويشمل:غرفة معيشة•صالة طعام•غرفة خادمة•غرفة غسيل•مطبخ•تواليت•مرآب•حوش•حدي.
القسم: 

اتصل

26/8/2024
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