فرصه الان فيلا بتصاميم راقية ومساحات واسعة فى مدينة شخبوط

تتكون هذه الفيلا من: *الطابق الأرضي:-غرفة نوم الضيوف-عدد 2 غرفة جلوس-2 غرفة طعام-مطبخ-مخزن-غسيل ملاب.

*مجمع فلل يتكون من 32 فيلا: *كل فيلا تتكون من: *الطابق الأرضي: - غرفة نوم - غرفة عائلة - صالة طعام .

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