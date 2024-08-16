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فرصتك الان لأمتلاك ! مجمع فيليتين بموقع وسعر مميز
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|مجمع مكون من فيلتين منفصلتين: *الفيلاأولى مكونة: -6 غرف نوم -مجلس خارجي -صالة -غرفة طعام -مطبخ مع ستور -غرفة خادمة -غرفة غسيل و كوي -حديقة أطفال *فيلا ثانية مكونة: -5 غرف نوم -مجلس -صالة -غرفة طعام -مطبخ -غرقة خادمة -غرفة غسيل وكوي -حديقة أطفال -مواقف -مساحة: 22,500 قدم مربع -رقم المرجعي:CD984996 شركة فاين هوم العقاريه ذ.م.م لتواصل مع السيد سمير:0503070042 رخصةالتسجيل العقاري:53733 رقم الرخصة للسيد سمير:279684 رقم الترخيص التجاري:CN-1149643 رقم ترخيص الهيئة العقارية(RERA):202401101466
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة فاين هوم العقارية
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|مدينة شخبوط- مدينة شخبوط
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|16/8/2024
|رقم الإعلان:
|2282415
فيلّا فاخرة تتألف من طابقين وملحقين، تضم 20 غرفة نوم، 4 صالات، مطبخين، وغرفتين خادمة. الطابق الأرضي .
16/8/2024
مجمع فيلتين يقع على زاوية وشارعين الفيلا الأولى مكونة من:6غرف نوم ماستر-مجلس رجال-صالة كبيرة-8حمامات.
16/8/2024
فيلا تجارية كعيادة طبية، 4 طوابق: 15 عيادة،3 غرف علاج،غرفة عمليات كبيرة وصغيرة، غرفتين انتظار،غرفتين.
16/8/2024
مجمع فلل فاخر يتميز مجمع الفلل بوجود فيلا رئيسية فاخرة تتضمن6غرف نوم،صالة واسعة،2مجالس،غرفة طعام،مغا.
16/8/2024
**مجمع فلل فاخر يضم 32 فيلا متميزة، كل منها تحتوي على 4غرف نوم، صالة عائلية، صالة طعام، ومطبخ. يشمل .
16/8/2024
**مجمع 4فلل مقسم الي 7 وحدات مختلفة: *تحتوي ال (7) وحدات على الاتي: - 5 شقق غرفة وصالة - 2 استو.
16/8/2024
**مجمع 4 فلل في مدينة خليفة: *كل فيلا مكونة من الأتي: *طابق ارضي : - 2 استوديو - 2 شقة بغرفة نوم .
16/8/2024
فيلا 5 غرف ذات موقع مميز مع ترجيع الايجار تتكون هذه الفيلا من: ** الطابق الأرضي : - غرفة ضيوف مع .
16/8/2024
**مجمع فلل مكون من 2 فيلا بمنطقه هضبه الزعفرانه: *كل فيلا تتكون من: -5 غرف نوم (غرفتين منهم ماستر) .
16/8/2024
*الفيلا مكونة من: *طابق أرضي: -غرفتين نوم -غرفة معيشة -مجلسين -مصعد -غرفة طعام -غرفة خادمة/سائق -صال.
16/8/2024
هذه الفيلا مكونة من: -11 غرفة ماستر مريحة -مطبخ مجهز -11 حمام كبير -ملاحق خارجية -جاكوزي -المساحة:15.
16/8/2024
**المجمع يتكون من: *الطابق الارضى: - مجلس واسع - غرفه طعام - مغاسل - يوجد حمام للمجلس . - مطبخ .
16/8/2024
**كل فيلا تتكون من : - 6 غرف نوم ماستر بخزائن الملابس - مجلسين - صالتين - مطبخين مع خزائن بالحائط - .
16/8/2024
تتكون الفيلا من: -8 غرف نوم -8 حمامات -منطقة معيشه واسعة -قاعات كبيرة -أربعة مداخل -مطابخ مجهزة بأنا.
16/8/2024
*المجمع عبارة عن: *الفيلا الرئيسية: - 7 غرف ماستر - غرفة خادمة - غرفة سائق - حوش - موقف سيارات.
16/8/2024
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