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فرصتك الان لأمتلاك ! مجمع فيليتين بموقع وسعر مميز

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: فرصتك الان لأمتلاك ! مجمع فيليتين بموقع وسعر مميز - في أبو ظبي الإمارات

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مجمع مكون من فيلتين منفصلتين: *الفيلا الأولى:-6غرف نوم-مجلس خارجي-صالة-غرفة طعام-مطبخ+ستور-غرفة خادمة-غرفة غسيل-حديقة *الفيلا الثانية:-5غرف نوم-مجلس-صالة-غرفة طعام-مطبخ-غرقة خادمة-غرفة غسيل-حديقة-10 مواقف مغطاة -المساحة:22,500 قدم مربع -الرقم المرجعي:CD984996 شركة فاين هوم العقاريه ذ.م.م: لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد سمير:0503070042 رخصة التسجيل العقاري:53733 رقم الرخصة للسيد سمير:54404 رقم الترخيص التجاري:CN-1149643 رقم ترخيص الهيئة العقارية(RERA):202401101466
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركه فاين هوم العقاريه
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: شخبوط- شخبوط
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 6/7/2024
رقم الإعلان: 2275986

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5/7/2024
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5/7/2024
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5/7/2024
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5/7/2024
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للبيع فيلا استثمارية | مقسمة الي 7شقق | بدخل سنوي

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5/7/2024
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5/7/2024
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5/7/2024
صورة الاعلان: فيلا للبيع | 7 غرف نوم |مجلس | حديقة | غرفة خادمة - في أبو ظبي الإمارات

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5/7/2024
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5/7/2024
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5/7/2024
صورة الاعلان: تملك الان | فيلا بتصميم راقي وتشطيب مميز | متاحة - في أبو ظبي الإمارات

تملك الان | فيلا بتصميم راقي وتشطيب مميز | متاحة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

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5/7/2024
صورة الاعلان: امتلك الان فيلا فخمة بتصميمات تليق بك - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان فيلا فخمة بتصميمات تليق بك

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

فيلا بمدينة شخبوط: 7غرف ماستر -مجلس -3مطابخ -غرفة طعام -صالة -مكتب -مخزن -4قاعات -جاكوزي -سينما -تكي.
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5/7/2024
صورة الاعلان: امتلك الان مجمع فلل في البطين موقع مميز ومساحة ضخمة - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان مجمع فلل في البطين موقع مميز ومساحة ضخمة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*مجمع فلل *الفيلا الأولى *طابق ارضي:- -غرفة نوم -مطبخ -صاله -مجلس -غرفة سائق *طابق اول :- -غرف.
القسم: 

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