فرصتك الان لأمتلاك ! مجمع فيليتين بموقع وسعر مميز

مجمع مكون من فيلتين منفصلتين يحتوي على: *الفيلا الأولى مكونة من:-6غرف نوم-مجلس خارجي-صالة جلوس-غرفة طعام-مطبخ منفصل مع ستور-غرفة خادمة-غرفة غسيل\كوي-حديقة *الفيلا الثانية مكونة من: -5غرف نوم-مجلس-صالة جلوس-غرفة طعام-مطبخ-غرقة خادمة-غرفة غسيل و كوي-حديقة أطفال *10 مواقف مغطاة للسيارات -مساحة الارض:22,500 قدم مربع -الرقم المرجعي:CD984996 شركة فاين هوم العقاريه: رقم الرخصة للسيد سمير:54404 رخصة التسجيل العقاري:53733 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد سمير:0503070042