فرصتك الان لأمتلاك ! مجمع فيليتين بموقع وسعر مميز

مجمع مكون من فيلتين منفصلتين يحتوي على: الفيلا الأولى مكونة من:6غرف نوم-مجلس خارجي-صالة جلوس-غرفة طعام مطبخ منفصل مع ستور-غرفة خادمة-غرفة غسيل و كوي -حديقة أطفال الفيلا الثانية مكونة من:5غرف نوم-مجلس-صالة جلوس-غرفة طعام-مطبخ-غرقة خادمة غرفة غسيل و كوي-حديقة أطفال 10 مواقف مغطاة للسيارات مساحة الارض: 22,500 قدم مربع، الرقم المرجعي:CD984996 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد سمير:0503070042