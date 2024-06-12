فرصتك الان لأمتلاك ! مجمع فيليتين بموقع وسعر مميز

مجمع مكون من فيلتين منفصلتين يحتوي على: *الفيلا الأولى مكونة من: -6غرف نوم-مجلس خارجي-صالة جلوس-غرفة طعام-مطبخ منفصل مع ستور-غرفة خادمة-غرفة غسيل و كوي-حديقة أطفال *الفيلا الثانية مكونة من: -5غرف-مجلس-صالة جلوس-غرفة طعام-مطبخ-غرقة خادمة-غرفة غسيل و كوي-حديقة أطفال *10 مواقف مغطاة للسيارات *مساحة الارض :22,500 قدم مربع *الرقم المرجعي:CD984996 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد سمير:0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير:54404 رخصة التسجيل العقاري:53733