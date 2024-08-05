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فرصة مميزة للاستثمار امتلك الان مجمع 4 فلل منفصلين
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|*مجمع 4 فلل منفصلة: *كل فيلا عبارة: -ثلاث غرف ماستر -مجلس -حمام -غرفة عاملة -مطبخ خلفي -حوش خلفي -مميزات أخرى للمجمع -عدادات كهرباء وماء -نصف الارض غير مبنية المساحة: 11,250 قدم مربع الرقم المرجعي: CD984999 شركة فاين هوم العقاريةذ.م.م لتواصل مع السيد/سمير: 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير: 279684 رخصةالتسجيل العقاري: 53733 رقم الرخصةالتجارية: CN-1149643 رقم رخصة(RERA): 202401101466
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة فاين هوم العقارية
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|مدينة شخبوط- مدينة شخبوط
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|5/8/2024
|رقم الإعلان:
|2280420
مجمع 4فلل مقسم الي 7 وحدات مختلفة تحتوي ال(7) وحدات على الاتي: -5 شقق غرفة وصالة -2 استوديو -المساح.
5/8/2024
🏡للبيع:مجمع فيلتين فاخرتين كل فيلا تتضمن: أرضي:غرفة نوم،صالة،غرفة معيشة،مطبخ،مخزن،2حمام أول.
5/8/2024
🏡للبيع:مجمع فلتين بموقع مميز الفيلا الأولى:5غرف نوم ماستر،مجلس،غرفة طعام،صالة،غرف خادمة وسا.
5/8/2024
مجمع 4 فلل كل فيلا مكونة من الأتي: *ألطابق ارضي:-2 استوديو-2 شقة بغرفة نوم *ألطابق الاول:-2 استوديو.
5/8/2024
فيلا تحتوي علي الاتي: الطابق الارضي: -غرفه ماستر -مجلسين -غرفه خادمه -مطبخ -غرفه غسيل -مخزن الط.
5/8/2024
فيلا مكونة من: *الطابق الارضي:-مجلس-غرفة ضيوف-مطبخ-غرفة غسيل وكي-غرفة خادمة *الطابق الاول:-غرفتين ما.
5/8/2024
*تتكون الفيلا: *طابق ارضي: -6 غرف رئيسية -مطبخ -قاعة *طابق أول: -غرفة رئيسية -مجلس رجالي -مجلس نسائ.
5/8/2024
*تتكون الفيلا: -مدخلين -8 غرف بخزائن -10 حمامات -غرفة معيشة -غرفة طعام -غرفة خادمة -غرفة غسيل بحمام .
5/8/2024
*بيت شعبي يتكون من: - 4 غرف - مجلسين - حمامات - مطبخين - غرفة خدامه - غرفة حارس *المساحة: 18,.
5/8/2024
فيلا تتكون من: -4 غرف نوم -مجلسين -مطبخ -غرفة طعام -مخزن -غرفة خادمة -غرفة ألعاب للأطفال -4 حمامات .
5/8/2024
فيلا تجارية أسثمارية مكونة من 2 طابق مقسمين الي: -اربعه شقق مميزات الفيلا: -صيانه بالكامل للفيلا .
5/8/2024
فيلا تتكون من: -اربع شقق موثقه-كل شقه تتكون من :3غرف نوم -صاله عدد 1شقه تتكون من:غرفه-صاله-مساحه ال.
5/8/2024
الفيلا مكونة: -6غرف ماستر -مجلس داخلي/خارجي مع مغاسل -صالة بالطابق الارضي وصالة بالطابق الاول -مطبخ .
5/8/2024
*تتكون الفيلا من : *الطابق الارضي: - صاله كبيره - غرفة للخادمات - المطبخ * الطابق الاول: - &.
5/8/2024
*كل فيلا تتكون: -6 غرف نوم ماستر بخزائن الملابس -مجلسين -صالتين -مطبخين مع خزائن بالحائط -غرفتين خاد.
5/8/2024
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