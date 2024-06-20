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فرصة مثالية لامتلاك شقة دوبلكس بمقدم 10% فقط
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|فرصة مثالية لامتلاك شقة دوبلكس بمقدم 10% فقط تتكون الشقة من: - الطابق الارضي : - غرفة معيشة - غرفة طعام - مطبخ - غرفة خادمة بحمام - تواليت * الطابق العلوي : - غرفتين نوم ماستر مع غرفة ملابس لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركه فاين هوم : 026592300 الرقم المرجعي : AP983758 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة فاين هوم العقارية
|التليفون:
|026592300
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|العنوان:
|جزيرة الريم- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|20/6/2024
|رقم الإعلان:
|2273981
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19/6/2024
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19/6/2024
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19/6/2024
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12/6/2024
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