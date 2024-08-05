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فرصة عمل بكبرى شركات الاستشارات الهندسية بالسعودية

(فرصة عمل)

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السعودية (المدينة المنورة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
⭕فرصة عمل بكبرى شركات الاستشارات الهندسية بالسعودية ⭕موقع العمل :جدة 💻متطلبات #مهندس_كهرباء_تصميم_انظمة_امن_وسلامة ✅الشروط *خبرة لا تقل عن 8 سنوات. *يكون لديه اجتيازات فى الاوشا و النيبوش و الايزو و كل اعتمادات تندرج تحت مسمى السلامه و الصحه المهنية. *يجيد اللغة الانجليزية . *ارسال السيرة الذاتية + البورتفوليو. ✅الامتيازات 📌الراتب الأساسي 📌السكن متوفر او بدل 📌مواصلات متوفر او بدل 📌 الإقامة متوفر 📌 التأمين الطبي متوفر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة انفراد للتوظيف بالخارج
التليفون: 01033593938

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العنوان: جدة- جدة
المدينة المنورة -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 6/8/2024
رقم الإعلان: 2280603

اعلانات جديدة

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: اقفال وكوالين الكترونية تقنيةالجيل الثالث للفنادق

اقفال وكوالين الكترونية تقنيةالجيل الثالث للفنادق

(للبيع)

اقفال وكوالين الكترونية تقنيةالجيل الثالث للفنادق توفر أقفال الفنادق الإلكترونية التي تعمل بالبطاق.
العنوان:

الرياض - السعودية

100 ريال

5/8/2024
صورة الاعلان: كرينات للايجار كرين 50طن 80طن ايجار 100طن كرين بالرياض

كرينات للايجار كرين 50طن 80طن ايجار 100طن كرين بالرياض

(للإيجار)

ابو جرهم لتأجير معدات ثقيلة بالرياض وخارج الرياض بافضل الاسعار متواجدون علي مدار الساعه وباسعار خا.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

1,000 ريال

5/8/2024
صورة الاعلان: كرينات للايجار كرين 50طن 80طن ايجار 100طن كرين بالرياض

كرينات للايجار كرين 50طن 80طن ايجار 100طن كرين بالرياض

(للإيجار)

معدات ثقيلة للايجار - شركة متخصصة في تأجير المعدات الثقيلة - روافع شوكية للايجار - فوركلفت للايجار -.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

1,000 ريال

5/8/2024
صورة الاعلان: كرينات للايجار كرين 50طن 80طن ايجار 100طن كرين بالرياض

كرينات للايجار كرين 50طن 80طن ايجار 100طن كرين بالرياض

(للإيجار)

معدات ثقيلة للايجار - شركة متخصصة في تأجير المعدات الثقيلة - روافع شوكية للايجار - فوركلفت للايجار -.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

1,000 ريال

5/8/2024
صورة الاعلان: كرينات للايجار كرين 50طن 80طن ايجار 100طن كرين بالرياض

كرينات للايجار كرين 50طن 80طن ايجار 100طن كرين بالرياض

(للإيجار)

معدات ثقيلة للايجار - شركة متخصصة في تأجير المعدات الثقيلة - روافع شوكية للايجار - فوركلفت للايجار -.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

1,000 ريال

5/8/2024
صورة الاعلان: معلمة مصرية خبرة تأسيس ومتابعة بالصيفية خبرة 11سنوات

معلمة مصرية خبرة تأسيس ومتابعة بالصيفية خبرة 11سنوات

(طلب عمل)

مدرسة مصرية خصوصية للتأسيس بالصيف وتقوية القراءة والكتابة وضعف الاملاء متابعة وتأسيس رياضيات انجليزي.
العنوان:

تبوك - السعودية

1 ريال

4/8/2024
صورة الاعلان: كما نقدم مجموعة الخدمات المنزلية التالية

كما نقدم مجموعة الخدمات المنزلية التالية

(للبيع)

كما نقدم مجموعة الخدمات المنزلية التالية: 01151588055 1.توفير جميع انواع العمالة المنزلية المصرية .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

1/8/2024
صورة الاعلان: تأجير الكرينات والسيزرلفت والمانلفت في الرياض

تأجير الكرينات والسيزرلفت والمانلفت في الرياض

(للإيجار)

🏗 رافعات مقصية ورافعات شوكية للإيجار! ✨ خدمات تأجير متكاملة لجميع مشاريعك: 🔹.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

1,000 ريال

1/8/2024
صورة الاعلان: تأجير الكرينات والسيزرلفت والمانلفت في الرياض

تأجير الكرينات والسيزرلفت والمانلفت في الرياض

(للإيجار)

🏗 رافعات مقصية ورافعات شوكية للإيجار! ✨ خدمات تأجير متكاملة لجميع مشاريعك: 🔹.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

1,000 ريال

31/7/2024
صورة الاعلان: مصدات هيدروليكية أمنية تركيب وصيانة 0562297669

مصدات هيدروليكية أمنية تركيب وصيانة 0562297669

(للبيع)

مصدات امنية هيدروليكية ومصدات عامودية نقوم بتصنيع المعدات الأصلية ، صيانة هيدروليك ، إصلاح وصيانة .
العنوان:

الرياض - السعودية

100 ريال

31/7/2024
صورة الاعلان: ايجار حافله سياحيه في مصر

ايجار حافله سياحيه في مصر

(للإيجار)

ايجار حافله سياحيه في القاهره |01050624483 هل تبحث عن وسيلة نقل مريحة وآمنة لرحلاتك في مصر؟ لا دا.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

50 جنيه

31/7/2024
صورة الاعلان: تصميم تطبيق إعلانات – تصميم موقع إعلانات مبوبة – مع تك سوفت – Tec soft

تصميم تطبيق إعلانات – تصميم موقع إعلانات مبوبة – مع تك سوفت – Tec soft

(للبيع)

•تصميم تطبيق إعلانات مع شركة تك سوفت للحلول الذكية بأحدث تقنيات التصميم والبرمجة العالمية . •تصميم.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

31/7/2024
صورة الاعلان: فرصة عمل بكبرى شركات الاستشارات الهندسية بالسعودية

فرصة عمل بكبرى شركات الاستشارات الهندسية بالسعودية

(فرصة عمل)

⭕فرصة عمل بكبرى شركات الاستشارات الهندسية بالسعودية ⭕موقع العمل :الخبر 💻متطل.
العنوان:

حائل - السعودية
القسم: 

اتصل

30/7/2024
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(للاستثمار)

- هل تريد تحقيق نتائج فعالة على أرض الواقع؟ في عصر يتزايد فيه الاعتماد على الحلول الرقمية بشكل متسار.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

30/7/2024
صورة الاعلان: كاميرات مراقبه للفنادق والشركات

كاميرات مراقبه للفنادق والشركات

(للبيع)

كاميرات مراقبه للفنادق والشركات والفيلل أحدث التقنيات الأمنية مع أفضل المهندسين والخبراء المتخصصين.
العنوان:

الرياض - السعودية

1,000 ريال

29/7/2024
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