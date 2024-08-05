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فرصة عمل بكبرى شركات الاستشارات الهندسية بالسعودية
(فرصة عمل)
تفاصيل الإعلان
|⭕فرصة عمل بكبرى شركات الاستشارات الهندسية بالسعودية ⭕موقع العمل :جدة 💻متطلبات #مهندس_كهرباء_تصميم_انظمة_امن_وسلامة ✅الشروط *خبرة لا تقل عن 8 سنوات. *يكون لديه اجتيازات فى الاوشا و النيبوش و الايزو و كل اعتمادات تندرج تحت مسمى السلامه و الصحه المهنية. *يجيد اللغة الانجليزية . *ارسال السيرة الذاتية + البورتفوليو. ✅الامتيازات 📌الراتب الأساسي 📌السكن متوفر او بدل 📌مواصلات متوفر او بدل 📌 الإقامة متوفر 📌 التأمين الطبي متوفر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة انفراد للتوظيف بالخارج
|التليفون:
|01033593938
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|العنوان:
|جدة- جدة
المدينة المنورة - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|6/8/2024
|رقم الإعلان:
|2280603
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