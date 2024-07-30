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فرصة عمل بكبرى شركات الاستشارات الهندسية بالسعودية
(فرصة عمل)
تفاصيل الإعلان
|⭕فرصة عمل بكبرى شركات الاستشارات الهندسية بالسعودية ⭕موقع العمل :الخبر 💻متطلبات مهندس_معماري_تصميم ✅الشروط *خبرة 8 سنوات. *شرط اساسى خبرة فى تصاميم الفنادق والمستشفيات والاعمال الطبية. *بكالوريوس هندسة قسم عمارة. *إرسال السيرة الذاتية باللغة الانجليزية والعربية+البورتوفليو. ✅الامتيازات 📌الراتب الأساسي 📌السكن متوفر 📌مواصلات متوفر 📌 الإقامة متوفر 📌 التأمين الطبي متوفر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة انفراد للتوظيف بالخارج
|التليفون:
|01033593938
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|العنوان:
|حائل- حائل
حائل - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|30/7/2024
|رقم الإعلان:
|2279484
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