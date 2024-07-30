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فرصة عمل بكبرى شركات الاستشارات الهندسية بالسعودية

(فرصة عمل)

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السعودية (حائل) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
⭕فرصة عمل بكبرى شركات الاستشارات الهندسية بالسعودية ⭕موقع العمل :الخبر 💻متطلبات مهندس_معماري_تصميم ✅الشروط *خبرة 8 سنوات. *شرط اساسى خبرة فى تصاميم الفنادق والمستشفيات والاعمال الطبية. *بكالوريوس هندسة قسم عمارة. *إرسال السيرة الذاتية باللغة الانجليزية والعربية+البورتوفليو. ✅الامتيازات 📌الراتب الأساسي 📌السكن متوفر 📌مواصلات متوفر 📌 الإقامة متوفر 📌 التأمين الطبي متوفر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة انفراد للتوظيف بالخارج
التليفون: 01033593938

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العنوان: حائل- حائل
حائل -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 30/7/2024
رقم الإعلان: 2279484

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السعر
تاريخ الإعلان
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(للاستثمار)

- هل تريد تحقيق نتائج فعالة على أرض الواقع؟ في عصر يتزايد فيه الاعتماد على الحلول الرقمية بشكل متسار.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

30/7/2024
صورة الاعلان: كاميرات مراقبه للفنادق والشركات

كاميرات مراقبه للفنادق والشركات

(للبيع)

كاميرات مراقبه للفنادق والشركات والفيلل أحدث التقنيات الأمنية مع أفضل المهندسين والخبراء المتخصصين.
العنوان:

الرياض - السعودية

1,000 ريال

29/7/2024
صورة الاعلان: وظائف بالسعودية

وظائف بالسعودية

(فرصة عمل)

وظائف سعوده في شركه البلاد الراتب 4000 ريال لمده سنه ينزلك 1000 ريال بعد التسجيل 3000 ريال نهايه الش.
العنوان:

الرياض - السعودية

4,000 ريال

29/7/2024
صورة الاعلان: نجار في جدة

نجار في جدة

(طلب عمل)

نجارة وديكورات خشبية في جدة 0533530119.
العنوان:

مكة - السعودية

100 ريال

29/7/2024
صورة الاعلان: سيزرلفت للايجار مانلفت للايجار فوركلفت للايجار كرينات للايجار

سيزرلفت للايجار مانلفت للايجار فوركلفت للايجار كرينات للايجار

(للإيجار)

روافع مقصية للايجار رافعات مقصية للايجار كهرباء ديزل للايجار تحميل وتنزيل العمل فوركلفت للايجار روا.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

1,000 ريال

28/7/2024
صورة الاعلان: سيزرلفت للايجار مانلفت للايجار فوركلفت للايجار كرينات للايجار

سيزرلفت للايجار مانلفت للايجار فوركلفت للايجار كرينات للايجار

(للإيجار)

روافع مقصية للايجار رافعات مقصية للايجار كهرباء ديزل للايجار تحميل وتنزيل العمل فوركلفت للايجار روا.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

1,000 ريال

28/7/2024
صورة الاعلان: طابعة كروت بلاستيكية

طابعة كروت بلاستيكية

(للبيع)

لصناعة هوية خاصة لمدرستك أو لمصنعك وشركتك فإن طابعات الكروت البلاستيكية تعتبر من اهم الأدوات التي تم.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

27/7/2024
صورة الاعلان: معلمة خصوصي مصرية تحفيظ قرآن وتأسيس ومتابعة تمهيدي وابتدائي متوسط في تبوك

معلمة خصوصي مصرية تحفيظ قرآن وتأسيس ومتابعة تمهيدي وابتدائي متوسط في تبوك

(طلب عمل)

معلمة خصوصية للتأسيس وتقوية القراءة والكتابة وضعف الاملاء ومتابعة المواد رياضيات انجليزي علوم للمراح.
العنوان:

تبوك - السعودية

1 ريال

27/7/2024
صورة الاعلان: #روافع_حديثة_للإيجار #سيزرلفت #مانلفت #فوركلفت في الرياض

#روافع_حديثة_للإيجار #سيزرلفت #مانلفت #فوركلفت في الرياض

(للإيجار)

🏗 روافع مقصية ورافعات شوكية للايجار! ✨ خدمات تأجير متكاملة للمشاريع الخاصة بك: €.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

1,000 ريال

27/7/2024
صورة الاعلان: #روافع_حديثة_للإيجار #سيزرلفت #مانلفت #فوركلفت في الرياض

#روافع_حديثة_للإيجار #سيزرلفت #مانلفت #فوركلفت في الرياض

(للإيجار)

🏗 روافع مقصية ورافعات شوكية للايجار! ✨ خدمات تأجير متكاملة للمشاريع الخاصة بك: €.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

1,000 ريال

27/7/2024
صورة الاعلان: #روافع_حديثة_للإيجار #سيزرلفت #مانلفت #فوركلفت في الرياض

#روافع_حديثة_للإيجار #سيزرلفت #مانلفت #فوركلفت في الرياض

(للإيجار)

🏗 روافع مقصية ورافعات شوكية للايجار! ✨ خدمات تأجير متكاملة للمشاريع الخاصة بك: €.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

1,000 ريال

27/7/2024
صورة الاعلان: #روافع_حديثة_للإيجار #سيزرلفت #مانلفت #فوركلفت في الرياض

#روافع_حديثة_للإيجار #سيزرلفت #مانلفت #فوركلفت في الرياض

(للإيجار)

🏗 روافع مقصية ورافعات شوكية للايجار! ✨ خدمات تأجير متكاملة للمشاريع الخاصة بك: €.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

1,000 ريال

27/7/2024
صورة الاعلان: #روافع_حديثة_للإيجار #سيزرلفت #مانلفت #فوركلفت في الرياض

#روافع_حديثة_للإيجار #سيزرلفت #مانلفت #فوركلفت في الرياض

(للإيجار)

🏗 روافع مقصية ورافعات شوكية للايجار! ✨ خدمات تأجير متكاملة للمشاريع الخاصة بك: €.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

1,000 ريال

27/7/2024
صورة الاعلان: بيت عظم للبيع صبيا نخلان مخطط روضة نخلان صبياء

بيت عظم للبيع صبيا نخلان مخطط روضة نخلان صبياء

(للبيع)

مبني عظم (فيـلا) للبيع روضة نخلان بصبيا تلييس كامل داخلي فقط مكون مبني الفيلا من طـابق واحد مسلح .
العنوان:

جازان - السعودية
القسم: 

550,000 ريال

26/7/2024
صورة الاعلان: بوابة دخول وخروج النادى

بوابة دخول وخروج النادى

(للبيع)

بوابة دخول وخروج النادى بوابات مرور الافراد | بوابة دخول وخروج الموظفين | بوابة دخول وخروج النادى.
العنوان:

الرياض - السعودية

100 ريال

25/7/2024
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