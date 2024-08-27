فرصة ذهبية لامتلاك قطعة ارض سكنية تطل علي البحر

*قطعة ارض سكنية تقع في مدينة محمد بن زايد، مما يجعلها فرصة استثمارية لا تقدر بثمن. تمتاز هذه القطعة .

جزيرةالناريل من المشاريع العمرانية الأكثر تميزاً في ابوظبي،كما انها تقدم لك إطلالات رائعة على البحر .

-قطعة ارض سكنية علي زاوية وشارعين بمساحة 82,950 قدم مربع. -تقع في مدينة محمد بن زايد،مما يجعلها فرصة.

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*قطعةارض سكنية تقع في مدينة محمد بن زايد،مما يجعلها فرصةاستثمارية لا تقدر بثمن.تمتاز هذه القطعة بموق.

-ارض سكنية في موقع مميز و سعر ممتاز -تبلغ ألمساحه 32,512.58 قدم مربع -الرقم المرجعي:RL982138 شركة ف.

بناية مكونة من: -طابق أرضي-ميزانين-5 طوابق-رووف البناية تحتوي على:2 محلات تجارية-3مكتب 15 شقة كل شق.

قطعة ارض سكنيى بموقع مميز مساحة قطعة الارض :40,000قدم مربع،رقم مرجعي:RL985114 استثمر الان في قطعة ا.

-قطعة ارض سكنية -للباحثين عن افضل استثمار -وايضا للباحثين عن بناء منزلهم -امتلك الان قطعة الارض ا.

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