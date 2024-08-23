فرصة ذهبية لامتلاك قطعة ارض سكنية تطل علي البحر

جزيرةالناريل من المشاريع العمرانية الأكثر تميزاً في ابوظبي،كما انها تقدم لك إطلالات رائعة على البحر وبيئة هادئة ومريحة، توفر الجزيرة مجموعة متنوعة من الفرص العقارية بما في ذلك الفلل الفاخرة والشقق الحديثة، بالإضافة إلى مساحات تجارية مبتكرة. *يوجد بها مارينا لليخت. *المساحة :21,603 قدم مربع *الرقم المرجعي: RL984919 شركة فاين هوم العقارية ذ.م.م لتواصل مع السيد/ سمير: 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير: 279684 رخصةالتسجيل العقاري:53733 رقم الرخصةالتجارية:CN-1149643 رقم رخصة(RERA): 202401101466