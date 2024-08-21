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فرصة ذهبية لامتلاك قطعة ارض سكنية تطل علي البحر
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|*ارض سكنية تطل علي البحر تُعد فرصة استثمارية رائعة تتيح لك التمتع بأجمل المناظر الطبيعية وإطلالات ساحرة على المياه. تقع هذه الأرض في موقع متميز يضمن لك الخصوصية والراحة، وتتيح لك الاستفادة من أجواء البحر الرائعة طوال العام. *يوجد بها مارينا لليخت *المساحة :21,603 قدم مربع -الرقم المرجعي: RL984919 شركة فاين هوم العقارية ذ.م.م لتواصل مع السيد/ سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير: 279684 رخصة التسجيل العقاري: 53733 رقم الرخصة التجارية : CN-1149643 رقم رخصة (RERA): 202401101466
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة فاين هوم العقارية
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|جزيرة الناريل- جزيرة الناريل
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|21/8/2024
|رقم الإعلان:
|2283304
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