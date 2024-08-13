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فرصة ذهبية لامتلاك قطعة ارض سكنية تطل علي البحر
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|*ارض سكنية تطل علي البحر ، حيث يمكنك الاستمتاع بمناظر البحر الخلابة والهواء النقي. *تفاصيل العرض: *يوجد بها مارينا لليخت -المساحة :21,603 قدم مربع -الرقم المرجعي: RL984919 شركة فاين هوم العقارية ذ.م.م مزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد /سمير :0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير:279684 رخصة التسجيل العقاري: 53733 رقم الرخصة التجارية : CN-1149643 رقم رخصة (RERA): 202401101466
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة فاين هوم العقارية
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|جزيرة الناريل- جزيرة الناريل
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|13/8/2024
|رقم الإعلان:
|2281625
قطعةارض سكنيةتقع في مدينة محمد بن زايد،مما يجعلها فرصة استثمارية لا تقدر بثمن. تمتاز هذه القطعة بموق.
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*ارض سكنية تطل علي البحر ، حيث يمكنك الاستمتاع بمناظر البحر الخلابة والهواء النقي. *تفاصيل العرض: *ي.
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