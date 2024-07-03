فرصة ذهبية لامتلاك قطعة ارض سكنية تطل علي البحر

-قطعة ارض سكنية بمساحة 13,875قدم مربع. -تقع هذه القطعة في مدينة محمد بن زايد، مما يجعلها فرصة رائعه.

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فرصة استثمارية لأرض تجارية في منطقة محمد بن زايد، تتمتع بموقع استراتيجي ومساحة ممتازة. -مساحة 34,3.

فرصة استثمارية لأرض تجارية في منطقة محمد بن زايد، تتمتع بموقع استراتيجي ومساحة ممتازة. -مساحة 34,3.

قطعة ارض سكنية بمساحة13,875قدم مربع.تقع بموقع مميز، مما يجعلها فرصة استثمارية لا تقدر بثمن.تمتاز هذه.

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