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فرصة ذهبية لامتلاك قطعة ارض سكنية تطل علي البحر

(للبيع)

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صورة الاعلان: فرصة ذهبية لامتلاك قطعة ارض سكنية تطل علي البحر - في أبو ظبي الإمارات

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*ارض سكنية تطل علي البحر يوجد بها مارينا لليخت المساحة:21,603 قدم مربع، رقم مرجعي:RL984919.فاين هوم العقارية ذ.م.م لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد سمير:0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير:54404.رخصة التسجيل العقاري:53733 رقم الرخصة التجارية:CN-1149643.رقم رخصة(RERA):20240110146
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة فاين هوم العقارية
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: جزيرة الناريل- منطقة البطين
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 3/7/2024
رقم الإعلان: 2275698

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3/7/2024
صورة الاعلان: فرصة استثمار قطعة ارض تجارية في مدينة زايد - في أبو ظبي الإمارات

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3/7/2024
صورة الاعلان: للبيع | ارض سكنية | موقع مميز | سعر مناسب - في أبو ظبي الإمارات

للبيع | ارض سكنية | موقع مميز | سعر مناسب

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع: أرض سكنية في مدينة زايد خليفة، مساحة مثالية وموقع مرموق. فرصة استثمارية ممتازة للسكن العائلي .
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3/7/2024
صورة الاعلان: امتلك الان قطعة ارض سكنية في الريمان1 تصريح فيلا - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان قطعة ارض سكنية في الريمان1 تصريح فيلا

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ستثمر في الرفاهية مع هذه الفرصة الرائعة! أرض سكنية للبيع في الريمان 1 تصلح لبناء فيلا مكونة من طابق .
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3/7/2024
صورة الاعلان: امتلك الان ارض سكنية موقع مميز وسعر مناسب فى البطين - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان ارض سكنية موقع مميز وسعر مناسب فى البطين

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*أرض سكنية :- *مساحة الأرض : 19,800 قدم مربع *الرقم المرجعى: RL964464 لمزيد من المعلومات يمكنكم ال.
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اتصل

3/7/2024
صورة الاعلان: تملك ارض سكنية بموقع مميز ومساحة جيدة فى المشرف - في أبو ظبي الإمارات

تملك ارض سكنية بموقع مميز ومساحة جيدة فى المشرف

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

**أرض سكنية - سواء كنت تبحث عن قطعة ارض لبناء منزلك او للاستثمار الامن فقطعة الارض هذه تلبي جميع اح.
القسم: 

اتصل

3/7/2024
صورة الاعلان: تملك الان ارض سكنيه موقع مميز فى مدينة محمد بن زايد - في أبو ظبي الإمارات

تملك الان ارض سكنيه موقع مميز فى مدينة محمد بن زايد

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

**ارض سكنية: *مساحة الارض : 27,801 قدم مربع *الرقم المرجعى: LP983512 لمزيد من المعلومات يرجى الات.
القسم: 

اتصل

3/7/2024
صورة الاعلان: للبيع أرض سكنية مميزة !بمساحة : 19800 قدم مربع - في أبو ظبي الإمارات

للبيع أرض سكنية مميزة !بمساحة : 19800 قدم مربع

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*أرض سكنية أرض في منطقة البطين في أبوظبي مساحة كبيرة وموقع متميز، تصلح للاستثمار العقاري أو لبناء من.
القسم: 

اتصل

3/7/2024
صورة الاعلان: افضل استثمار تملك ارض سكنية بموقع مميز ومساحة جيدة - في أبو ظبي الإمارات

افضل استثمار تملك ارض سكنية بموقع مميز ومساحة جيدة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

-أرض سكنية -تبلغ مساحتها:15,000 قدم مربع -سواء كنت تبحث عن قطعة ارض لبناء منزلك او للاستثمار الامن .
القسم: 

اتصل

2/7/2024
صورة الاعلان: للبيع| ارض سكنية| مساحة 27,801 قدم مربع| سعر مميز| - في أبو ظبي الإمارات

للبيع| ارض سكنية| مساحة 27,801 قدم مربع| سعر مميز|

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

-ارض سكنية -موقع و فرصه مميزه -مساحة الارض:27,801 قدم مربع -الرقم المرجعي:LP983512 شركة فاين هوم ال.
القسم: 

اتصل

2/7/2024
صورة الاعلان: امتلك الان قطعة ارض سكنية مميزة موقعا وسعرا ومساحة - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان قطعة ارض سكنية مميزة موقعا وسعرا ومساحة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

-قطعة ارض سكنية بمساحة 13,875قدم مربع. -تقع هذه القطعة في مدينة محمد بن زايد، مما يجعلها فرصة رائعه.
القسم: 

اتصل

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