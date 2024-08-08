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فرصة ذهبية لامتلاك قطعة ارض سكنية تطل علي البحر فى جزيرة الناريل
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|**ارض سكنية تطل علي البحر: - يوجد بها مارينا لليخت *المساحة :21,603 قدم مربع *الرقم المرجعى: RL984919 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير: 279684. رخصة التسجيل العقاري: 53733 اسم الشركة: شركة فاين هوم العقارية ذ.م.م رقم الرخصة التجارية : CN-1149643 رقم رخصة (RERA): 202401101466
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة فاين هوم العقاريه
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|جزيرة الناريل- جزيرة الناريل
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|8/8/2024
|رقم الإعلان:
|2280929
-استثمر في الرفاهية مع هذه الأرض السكنية للبيع في منطقة الريمان 1 مع تصريح لبناء فيلا تتكون من طابق .
8/8/2024
-أرض تجارية مساحتها:29,162.44 قدم مربع -مساحة البناء:116,068.21 قدم مربع هذه الارض عليها تصريح بناء.
8/8/2024
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8/8/2024
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8/8/2024
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8/8/2024
*قطعة ارض سكنية تجارية. - هل تريد قطعة ارض للاستثمار ؟. - هل تريد قطعة ارض لبناء فيلتك الخاصة ؟. .
8/8/2024
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6/8/2024
-ارض سكنية تطل علي البحر -يوجد بها مارينا لليخت -المساحة:21,603 قدم مربع -الرقم المرجعي:RL984919 .
6/8/2024
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6/8/2024
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6/8/2024
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6/8/2024
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