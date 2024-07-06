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فرصة ذهبية لامتلاك قطعة ارض سكنية تطل علي البحر فى جزيرة الناريل
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|*ارض سكنية تطل علي البحر: - يوجد بها مارينا لليخت * المساحة :21,603 قدم مربع * الرقم المرجعى: RL984919 فاين هوم العقارية ذ.م.م لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733 رقم الرخصة التجارية: CN-1149643 رقم رخصة (RERA): 20240110146
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة فاين هوم العقاريه
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|البطين- البطين
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|6/7/2024
|رقم الإعلان:
|2276054
*أرض سكنية متاحة للبيع في منطقة الريمان 1 - تصريح لبناء فيلا تتكون من طابق أرضي بالإضافة إلى طابقين.
6/7/2024
*أرض تجارية - هذه الارض عليها تصريح بناء بناية - ارتفاع البناية : 35 متر مربع - ارتفاع البوديوم :.
6/7/2024
*قطعة ارض سكنية علي زاوية وشارعين -تقع هذه القطعة في مدينة محمد بن زايد، مما يجعلها فرصة استثماري.
6/7/2024
أرض سكنية،تبلغ مساحة هذه الأرض:19,800 قدم مربع،رقم مرجعي:RL964464 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل .
6/7/2024
*قطعة ارض سكنية : -تقع هذه القطعة في مدينة محمد بن زايد، مما يجعلها فرصة استثمارية لا تقدر بثمن. *م.
6/7/2024
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6/7/2024
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6/7/2024
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6/7/2024
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6/7/2024
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4/7/2024
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3/7/2024
*ارض سكنية تطل علي البحر يوجد بها مارينا لليخت المساحة:21,603 قدم مربع، رقم مرجعي:RL984919.فاين هوم .
3/7/2024
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3/7/2024
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3/7/2024
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3/7/2024
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