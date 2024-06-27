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فرصة ذهبية لامتلاك قطعة ارض سكنية تطل علي البحر فى جزيرة الناريل
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|* ارض سكنية تطل علي البحر * يوجد بها مارينا لليخت *المساحة :21,603 قدم مربع *الرقم المرجعى: RL984919 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733 رقم الرخصة التجارية: CN-1149643 رقم رخصة (RERA): 202401101466
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة فاين هوم العقاريه
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|جزيرة الناريل- جزيرة الناريل
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|27/6/2024
|رقم الإعلان:
|2274812
*قطعة ارض سكنية : ** تقع هذه القطعة في مدينة محمد بن زايد، مما يجعلها فرصة استثمارية لا تقدر بثمن. .
27/6/2024
*قطعة ارض سكنية: - تقع هذه القطعة في مدينة محمد بن زايد، مما يجعلها فرصة استثمارية لا تقدر بثمن. - .
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24/6/2024
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20/6/2024
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20/6/2024
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