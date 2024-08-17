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فرصة استثمار مميزة! لا تبحث بعيدًا! امتلك قطعة أرض
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|-قطعة ارض سكنية في مدينة محمد بن زايد علي زاوية وشارعين بمساحة 82,950 قدم مربع مما يجعلها فرصة استثمارية لا تقدر بثمن بموقع استراتيجي مثالي لبناء منزل الأحلام الخاص بك أو للاستثمار العقاري. -الرقم المرجعي:RL984877 شركة فاين هوم العقاريه ذ.م.م: للتواصل مع السيد سمير:0503070042 رخصة التسجيل العقاري:53733 رخصة السيد سمير:279684 الترخيص التجاري:CN-1149643 ترخيص(RERA):202401101466
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه فاين هوم العقاريه
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|محمد بن زايد- محمد بن زايد
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|17/8/2024
|رقم الإعلان:
|2282450
-أرض تجارية مساحتها:29,162.44 قدم مربع -مساحة البناء:116,068.21 قدم مربع -هذه الارض عليها تصريح بناء.
17/8/2024
-قطعة ارض سكنية في مدينة محمد بن زايد بمساحة 29,448 قدم مربع مما يجعلها فرصة استثمارية لا تقدر بثمن .
17/8/2024
-ارض سكنية تطل علي البحر -يوجد بها مارينا لليخت -المساحة :21,603 قدم مربع -الرقم المرجعي:RL984919 .
17/8/2024
-قطعة ارض سكنيه في مدينة محمد بن زايد بمساحة 13,875قدم مربع مما يجعلها فرصة استثمارية لا تقدر بثمن م.
17/8/2024
فرصة استثمارية لتملك قطعة ارض تجارية! تقع قطعةالارض هذه في مدينة زايد تبلغ مساحة 34,353 قدم مربع،رق.
14/8/2024
ارض سكنية ألمساحه:32,512.58 قدم مربع،رقم مرجعي:RL982138 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد/.
14/8/2024
**أرض سكنية للبيع في منطقة الريمان 1: - استفد من موقعها المتميز في الريمان 1 وسط بيئة سكنية متطورة .
14/8/2024
**أرض تجارية فى مدينة زايد: - هذه الارض عليها تصريح بناء بناية - ارتفاع البناية : 35 متر مربع - ا.
14/8/2024
قطعةارض سكنيةتقع في مدينة محمد بن زايد،مما يجعلها فرصة استثمارية لا تقدر بثمن. تمتاز هذه القطعة بموق.
13/8/2024
*ارض سكنية تطل علي البحر ، حيث يمكنك الاستمتاع بمناظر البحر الخلابة والهواء النقي. *تفاصيل العرض: *ي.
13/8/2024
*ارض سكنية تطل علي البحر ، حيث يمكنك الاستمتاع بمناظر البحر الخلابة والهواء النقي. *تفاصيل العرض: *ي.
13/8/2024
-قطعة ارض سكنية -للباحثين عن افضل استثمار -وايضا للباحثين عن بناء منزلهم -امتلك الان قطعة الارض السك.
12/8/2024
قطعة ارض سكنية علي زاوية وشارعين تقع هذه القطعة في مدينة محمد بن زايد، مما يجعلها فرصة استثمارية لا.
12/8/2024
-قطعة ارض سكنية بمساحة 13,875قدم مربع في مدينة محمد بن زايد،مما يجعلها فرصة استثمارية لا تقدر بثمن ت.
12/8/2024
-قطعة ارض سكنية تجارية -المساحة:31,333 قدم مربع -هل تريد قطعة ارض للاستثمار -هل تريد قطعة ارض لبناء .
12/8/2024
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