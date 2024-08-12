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فرصة استثمار مميزة! لا تبحث بعيدًا! امتلك قطعة أرض
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|قطعة ارض سكنية علي زاوية وشارعين تقع هذه القطعة في مدينة محمد بن زايد، مما يجعلها فرصة استثمارية لا تقدر بثمن. تمتاز هذه القطعة بموقع استراتيجي مثالي، مما يجعلها مثالية لبناء منزل الأحلام الخاص بك أو للاستثمار العقاري. -المساحة:82,950 قدم مربع -الرقم المرجعي :RL984877 شركة فاين هوم العقاريه ذ.م.م لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل بالسيد سمير:0503070042 رخصة التسجيل العقاري:53733 رقم الرخصة للسيد سمير:279684 رقم الترخيص التجاري:CN-1149643 رقم ترخيص الهيئة العقارية(RERA):202401101466
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة فاين هوم العقارية
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|مدينة محمد بن زايد- مدينة محمد بن زايد
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|12/8/2024
|رقم الإعلان:
|2281579
-قطعة ارض سكنية -للباحثين عن افضل استثمار -وايضا للباحثين عن بناء منزلهم -امتلك الان قطعة الارض السك.
12/8/2024
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