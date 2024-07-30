فرصة استثمار مميزة! لا تبحث بعيدًا! امتلك قطعة أرض

*قطعةارض سكنية: تقع هذه القطعة في مدينة محمد بن زايد،مما يجعلها فرصة استثماريةلا تقدر بثمن، تمتاز هذه القطعة بموقع استراتيجي مثالي، مما يجعلها مثالية لبناء منزل الأحلام أو للاستثمارالعقاري مع العائلةأو لبناء مشروع سكني مربح. -المساحة : 82,950 قدم مربع -الرقم المرجعي: RL984877 شركة فاين هوم العقاريه ذ.م.م لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل بالسيد سمير:0503070042 رخصةالتسجيل العقاري:53733 رقم الرخصة للسيد سمير:279684 رقم الترخيص التجاري:CN-1149643 رقم ترخيص الهيئةالعقارية(RERA):202401101466