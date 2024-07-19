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فرصة استثمار مميزة! لا تبحث بعيدًا! امتلك قطعة أرض
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|قطعة ارض سكنية علي زاوية في مدينة محمد بن زايد،فرصة استثمارية لا تقدر بثمن. تمتاز هذه القطعة بموقع استراتيجي مثالي، مما يجعلها مثالية لبناء منزل الأحلام الخاص بك أو للاستثمار العقاري. -المساحة:82,950 قدم مربع -الرقم المرجعي:RL98487 شركة فاين هوم العقاريه ذ.م.م: للتواصل مع السيد سمير:0503070042 رخصة التسجيل العقاري:53733 رخصة السيد سمير:279684 الترخيص التجاري:CN-1149643 ترخيص (RERA):202401101466
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه فاين هوم العقاريه
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|محمد بن زايد- محمد بن زايد
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|19/7/2024
|رقم الإعلان:
|2277764
مجمع 4 فلل كل فيلا مكونة من: -الطابق الأرضى:-غرفة نوم-غرفة العائلة-مجلس-قاعة الطعام-مطبخ-3 حمامات .
19/7/2024
*فيلا تحتوي علي الاتي ثلاث طوابق: *الطابق الارضي: - غرفه ماستر - مجلسين - غرفه خادمه - مطبخ - غرف.
19/7/2024
*تكون المجمع من 4 فلل,فيلا رئيسية و3 فلل أخرى: -الفيلا الرئيسية مكونة: -6 غرف نوم -غرفه طعام -مغاسل .
19/7/2024
*بيت شعبي يتكون من: - 4 غرف - مجلسين - حمامات - مطبخين - غرفة خدامه - غرفة حارس *المساحة: 18,.
19/7/2024
مجمع 4 فلل,فيلا رئيسية و3 فلل اخرين: الفيلا الرئيسية مكونة من: *طابق ارضي: -غرفة ضيوف-مجلس-غرفة عائل.
19/7/2024
مجمع فلتين بالمشرف مقسمه الى: -(32)استديو بمطبخ مجهز بالكامل -( 7 )شقق بغرفة نوم واسعه -مساحة:12,.
19/7/2024
*تتكون الفيلا من: *الطابق الارضي: - صاله كبيره للضيوف مع حمام كبير خاص - غرفة للخدامات مع حمام خ.
19/7/2024
الفيلا تتكون من:5غرف نوم رئيسية-صالة-غرفة طعام-مطبخ-فيلا كبيرة-غرفة خادمة-تكييف مركزي -شرفة-حديقة خا.
19/7/2024
استثمر في الرفاهية مع هذه الفرصة الرائعة! أرض سكنية متاحة للبيع في منطقة الريمان مع تصريح لبناء فيلا.
19/7/2024
** فيلا بـ محمد بن زايد تتكون من :- - 12 غرف نوم - 11 حمام - غرفة خادمة - مكتب - شرفة - مسبح خاص - .
19/7/2024
تتكون الفيلا من: طابق ارضي ويشمل علي:6غرف رئيسية -مطبخ استعدادي-قاعة كبيرة. طابق أول ويشمل علي :غرف.
19/7/2024
*مجمع فلل يتكون من 32 فيلا: *كل فيلا تتكون من : *الطابق الأرضي : - غرفة نوم - غرفة عائلة - صالة طعام.
19/7/2024
*مجمع 3 فلل كل فيلا تتكون: *الطابق الارضي: - مجلس - صالة طعام - غرفة جلوس - مخزن - حمام *الطا.
19/7/2024
*تتكون الفيلا: *طابق ارضي: -مطبخ -مجلس رجال -غرفه خادمه/غسيل -صاله -موقف *طابق اول: -3 غرف ماستر -.
19/7/2024
مجمع فلتين مقسمين الى: الفيلا الأولى: *طابق ارضي:-غرفة ماستر-مطبخ داخلي-مجلس-غرفة سائق *طابق اول:-.
19/7/2024
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