فرصة استثمار مميزة! لا تبحث بعيدًا! امتلك قطعة أرض

قطعة ارض سكنية علي زاوية وشارعين بمساحة 82,950قدم مربع. تقع هذه القطعةبموقع خرافي،مما يجعلها فرصة استثمارية لا تقدر بثمن. تمتاز بموقع استراتيجي مثالي. بغض النظر عما إذا كنت تبحث عن بناء منزل للعيش الهادئ مع العائلة أو لبناء مشروع سكني مربح،فإن هذه القطعة ستلبي جميع احتياجاتك. رقم مرجعي:RL984877-فاين هوم العقارية ذ.م.م لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد سمير:0503070042 رقم الرخصة التجارية:CN-1149643-رقم رخصة(RERA):202401101466 رقم رخصة للسيد سمير:54404-رخصة تسجيل عقاري:53733