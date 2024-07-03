فرصة استثمار مميزة! لا تبحث بعيدًا! امتلك قطعة أرض

قطعة ارض سكنية علي زاوية وشارعين مساحة 82,950 قدم مربع. تقع بموقع مميز،مما يجعلها فرصة استثمارية لا تقدر بثمن. كما يجعلها مثالية لبناء منزل الأحلام الخاص بك أو للاستثمار العقاري.و بغض النظر عما إذا كنت تبحث عن بناء منزل للعيش الهادئ مع العائلة أو لبناء مشروع سكني مربح، فإن هذه القطعة ستلبي جميع احتياجاتك.رقم مرجعي:RL984877 فاين هوم العقارية ذ.م.م التواصل مع السيد سمير:0503070042.رقم الرخصة التجارية:CN-1149643 رقم رخصة(RERA):202401101466.رخصة للسيد سمير:54404رخصةتسجيل عقاري:53733