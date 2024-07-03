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فرصة استثمار مميزة! لا تبحث بعيدًا! امتلك قطعة أرض

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: فرصة استثمار مميزة! لا تبحث بعيدًا! امتلك قطعة أرض - في أبو ظبي الإمارات

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قطعة ارض سكنية علي زاوية وشارعين مساحة 82,950 قدم مربع. تقع بموقع مميز،مما يجعلها فرصة استثمارية لا تقدر بثمن. كما يجعلها مثالية لبناء منزل الأحلام الخاص بك أو للاستثمار العقاري.و بغض النظر عما إذا كنت تبحث عن بناء منزل للعيش الهادئ مع العائلة أو لبناء مشروع سكني مربح، فإن هذه القطعة ستلبي جميع احتياجاتك.رقم مرجعي:RL984877 فاين هوم العقارية ذ.م.م التواصل مع السيد سمير:0503070042.رقم الرخصة التجارية:CN-1149643 رقم رخصة(RERA):202401101466.رخصة للسيد سمير:54404رخصةتسجيل عقاري:53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة فاين هوم العقارية
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: مدينة محمد بن زايد- مدينة محمد بن زايد
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 3/7/2024
رقم الإعلان: 2275680

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3/7/2024
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3/7/2024
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3/7/2024
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3/7/2024
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*فيلا مكونة من : -2 طابق -اربعه شقق *مميزات الفيلا : *صيانه بالكامل للفيلا *مكيفات جديده *عقود مو.
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3/7/2024
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استثمر الان فيلا تجاريه مميزه فى الريف

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3/7/2024
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3/7/2024
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3/7/2024
صورة الاعلان: تملك الان مجمع فلل بتصميم راقي وتشطيب مميز فى مدينة خليفه - في أبو ظبي الإمارات

تملك الان مجمع فلل بتصميم راقي وتشطيب مميز فى مدينة خليفه

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*المجمع مكون من: *الطابق الأرضي : - غرفة نوم - مجلس - غرفة جلوس - غرفة عائلة - مطبخ - غرفة خادمة - غ.
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3/7/2024
صورة الاعلان: امتلك الان مجمع فلل تشطيبات فاخره فى السمحه - في أبو ظبي الإمارات

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3/7/2024
صورة الاعلان: أمتلك الان فيلا7غرف| طابقين |حديقة - في أبو ظبي الإمارات

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3/7/2024
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تملك الان مجمع فلل تصميم مميز فى مدينة شخبوط

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*المجمع مكون من: فيلا كبيرة رئيسية وفيلتين صغيرتين *الفيلا الكبيرة:- - 7 غرف - مجلس - صالة طعام - .
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3/7/2024
صورة الاعلان: امتلك الان فيلا بمنطقه مميزه - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان فيلا بمنطقه مميزه

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*لفيلا مكونة: *الطابق الأرضي: -غرفتين نوم -مجلسين -مصعد -غرفة طعام -غرفة خادمة -غرفة عائلة -مطبخين -.
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3/7/2024
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