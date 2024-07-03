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فرصة استثمار مميزة! لا تبحث بعيدًا! امتلك قطعة أرض
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|قطعة ارض سكنية علي زاوية وشارعين مساحة 82,950 قدم مربع. تقع بموقع مميز،مما يجعلها فرصة استثمارية لا تقدر بثمن. كما يجعلها مثالية لبناء منزل الأحلام الخاص بك أو للاستثمار العقاري.و بغض النظر عما إذا كنت تبحث عن بناء منزل للعيش الهادئ مع العائلة أو لبناء مشروع سكني مربح، فإن هذه القطعة ستلبي جميع احتياجاتك.رقم مرجعي:RL984877 فاين هوم العقارية ذ.م.م التواصل مع السيد سمير:0503070042.رقم الرخصة التجارية:CN-1149643 رقم رخصة(RERA):202401101466.رخصة للسيد سمير:54404رخصةتسجيل عقاري:53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة فاين هوم العقارية
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|مدينة محمد بن زايد- مدينة محمد بن زايد
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|3/7/2024
|رقم الإعلان:
|2275680
تتكون الفيلا من: *الطابق الارضي:-صاله للضيوف+حمام-غرفة خادمه+حمام+ستور-مطبخ *الطابق الاول:-٤.
3/7/2024
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3/7/2024
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3/7/2024
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3/7/2024
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3/7/2024
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3/7/2024
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3/7/2024
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3/7/2024
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3/7/2024
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3/7/2024
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3/7/2024
* مجمع 5 فلل اول ساكن مكون من : -11 شقه ( 3 غرف نوم وصالة ) -3 شقق (غرفتين نوم وصالة ) * المميزات :-.
3/7/2024
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3/7/2024
*المجمع مكون من: فيلا كبيرة رئيسية وفيلتين صغيرتين *الفيلا الكبيرة:- - 7 غرف - مجلس - صالة طعام - .
3/7/2024
*لفيلا مكونة: *الطابق الأرضي: -غرفتين نوم -مجلسين -مصعد -غرفة طعام -غرفة خادمة -غرفة عائلة -مطبخين -.
3/7/2024
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