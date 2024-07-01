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فرصة استثمار مميزة! لا تبحث بعيدًا! امتلك قطعة أرض

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صورة الاعلان: فرصة استثمار مميزة! لا تبحث بعيدًا! امتلك قطعة أرض - في أبو ظبي الإمارات

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قطعةارض سكنيةعلي زاوية وشارعين في مدينة محمد بن زايد،مما يجعلها فرصة استثماريةوتمتاز هذه القطعة بموقع استراتيجي مثالي إذا كنت تبحث عن بناء منزل أو لبناء مشروع استثماري. المساحة: 82,950 قدم مربع الرقم المرجعي:RL984877 شركة فاين هوم العقاريةذ.م.م لتواصل مع السيد سمير: 0503070042 رقم الرخصة التجارية: CN-1149643 رقم رخصة (RERA): 202401101466 رقم الرخصة للسيد سمير: 54404 رخصة التسجيل العقاري: 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة فاين هوم العقارية
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: مدينة محمد بن زايد- مدينة محمد بن زايد
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 1/7/2024
رقم الإعلان: 2275420

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صورة الاعلان: امتلك الان قطعة ارض سكنية مميزة موقعا وسعرا ومساحة - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان قطعة ارض سكنية مميزة موقعا وسعرا ومساحة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

قطعةارض سكنيةعلي زاوية وشارعين في مدينة محمد بن زايد،مما يجعلها فرصةاستثماريةوتمتاز هذه القطعة بموقع.
القسم: 

اتصل

1/7/2024
صورة الاعلان: امتلك الان قطعة ارض سكنية مميزة موقعا وسعرا ومساحة - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان قطعة ارض سكنية مميزة موقعا وسعرا ومساحة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

قطعةارض سكنيةعلي زاوية وشارعين في مدينة محمد بن زايد،مما يجعلها فرصةاستثماريةوتمتاز هذه القطعة بموقع.
القسم: 

اتصل

1/7/2024
صورة الاعلان: اغتنم الفرصة الآن قطعة ارض تجارية في مدينة زايد - في أبو ظبي الإمارات

اغتنم الفرصة الآن قطعة ارض تجارية في مدينة زايد

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*فرصة استثمارية لتملك قطعة ارض تجارية تقع قطعة الارض هذه في مدينة زايد استثمر للمستقبل ! لا تنتظر .
القسم: 

اتصل

1/7/2024
صورة الاعلان: امتلك الان قطعة ارض سكنية في الريمان1 تصريح فيلا - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان قطعة ارض سكنية في الريمان1 تصريح فيلا

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

استثمر في الرفاهية مع هذه الفرصة الرائعة! أرض سكنية متاحة للبيع في منطقة الريمان 1 تصريح لبناء فيل.
القسم: 

اتصل

1/7/2024
صورة الاعلان: امتلك الان ارض سكنية موقع مميز وسعر مناسب فى مدينة زايد - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان ارض سكنية موقع مميز وسعر مناسب فى مدينة زايد

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*ارض سكنية *المساحه : 32,512.58 قدم مربع *رقم مرجعى: RL982138 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل م.
القسم: 

اتصل

1/7/2024
صورة الاعلان: للبيع | ارض تجارية لا تفوت | مساحة كبيرة & تصريح بناء - في أبو ظبي الإمارات

للبيع | ارض تجارية لا تفوت | مساحة كبيرة & تصريح بناء

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

أرض تجارية مساحتها:29,162.44 قدم مربع-مساحة البناء:116,068.21قدم مربع- هذه الارض عليها تصريح بناء بن.
القسم: 

اتصل

1/7/2024
صورة الاعلان: اغتنم الفرصة الآن قطعة ارض تجارية في مدينة زايد - في أبو ظبي الإمارات

اغتنم الفرصة الآن قطعة ارض تجارية في مدينة زايد

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*فرصة استثمارية لتملك قطعة ارض تجارية: تقع قطعة الارض هذه في مدينة زايد استثمر للمستقبل ! لا تنتظ.
القسم: 

اتصل

1/7/2024
صورة الاعلان: امتلك الان ارض سكنية موقع مميز وسعر مناسب فى مدينة زايد - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان ارض سكنية موقع مميز وسعر مناسب فى مدينة زايد

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

* ارض سكنية: *المساحه : 32,512.58 قدم مربع *الرقم المرجعى:RL982138 لمزيد من المعلومات يمكنكم الت.
القسم: 

اتصل

1/7/2024
صورة الاعلان: امتلك الان قطعة ارض سكنية مميزة موقعا وسعرا ومساحة فى محمد بن زايد - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان قطعة ارض سكنية مميزة موقعا وسعرا ومساحة فى محمد بن زايد

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*قطعة ارض سكنية : ** تقع هذه القطعة في مدينة محمد بن زايد، مما يجعلها فرصة استثمارية لا تقدر بثمن. .
القسم: 

اتصل

27/6/2024
صورة الاعلان: فرصة ذهبية لامتلاك قطعة ارض سكنية تطل علي البحر فى جزيرة الناريل - في أبو ظبي الإمارات

فرصة ذهبية لامتلاك قطعة ارض سكنية تطل علي البحر فى جزيرة الناريل

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

* ارض سكنية تطل علي البحر * يوجد بها مارينا لليخت *المساحة :21,603 قدم مربع *الرقم المرجعى: RL9.
القسم: 

اتصل

27/6/2024
صورة الاعلان: امتلك الان قطعة ارض سكنية موقع مميز فى مدينة محمد بن زايد - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان قطعة ارض سكنية موقع مميز فى مدينة محمد بن زايد

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*قطعة ارض سكنية: - تقع هذه القطعة في مدينة محمد بن زايد، مما يجعلها فرصة استثمارية لا تقدر بثمن. - .
القسم: 

اتصل

27/6/2024
صورة الاعلان: اغتنم الفرصة ! الآن قطعة ارض تجارية في مدينة زايد - في أبو ظبي الإمارات

اغتنم الفرصة ! الآن قطعة ارض تجارية في مدينة زايد

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

-فرصة استثمارية لتملك قطعة ارض تجارية! -تقع قطعة الارض هذه في مدينة زايد -تبلغ مساحة 34,353 قدم مرب.
القسم: 

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24/6/2024
صورة الاعلان: امتلك الان ارض سكنيه موقع مميز جدا فى مدينة زايد - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان ارض سكنيه موقع مميز جدا فى مدينة زايد

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*ارض سكنية *المساحه : 32,512.58 قدم مربع *الرقم المرجعى: RL982138 لمزيد من المعلومات يمكنكم التوا.
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اتصل

24/6/2024
صورة الاعلان: للبيع أرض سكنية مميزة !بمساحة : 19800 قدم مربع - في أبو ظبي الإمارات

للبيع أرض سكنية مميزة !بمساحة : 19800 قدم مربع

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

أرض سكنية في البطين: -تبلغ مساحة هذه الأرض:19,800 قدم مربع -الرقم المرجعي:RL964464 شركة فاين هوم ال.
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اتصل

24/6/2024
صورة الاعلان: افضل استثمار تملك ارض سكنية بموقع مميز ومساحة جيدة - في أبو ظبي الإمارات

افضل استثمار تملك ارض سكنية بموقع مميز ومساحة جيدة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

-أرض سكنية: -تبلغ مساحتها:15,000 قدم مربع -سواء كنت تبحث عن قطعة ارض لبناء منزلك او للاستثمار الامن.
القسم: 

اتصل

24/6/2024
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