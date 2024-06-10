فرصة استثمار مميزة! لا تبحث بعيدًا! امتلك قطعة أرض

قطعة ارض سكنية علي زاوية وشارعين. تقع هذه القطعة في مدينة محمد بن زايد،فرصة استثمارية ثمينه. تمتاز هذه القطعة بموقع استراتيجي مثالي،مثالية لبناء منزل الأحلام أو للاستثمار العقاري. وبغض النظر عما إذا كنت تبحث عن بناء منزل للعيش الهادئ مع العائلة أو لبناء مشروع سكني مربح، فإن هذه القطعة ستلبي جميع احتياجاتك. *المساحة:82,950 قدم مربع *الرقم المرجعي:RL984877 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد سمير:0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير:54404 رخصة التسجيل العقاري:53733