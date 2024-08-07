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فرصة استثمار مميزة امتلك قطعة أرض فى مدينة محمد بن زايد
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|**قطعة ارض سكنيه: -تقع هذه القطعة في مدينة محمد بن زايد، مما يجعلها فرصة استثمارية مميزه. -تمتاز هذه القطعة بموقع استراتيجي مثالي، مما يجعلها مثالية لبناء منزل الأحلام *المساحة : 82,950 قدم مربع *الرقم المرجعى: RL984877 فاين هوم العقاريه ذ.م.م للتواصل: 0503070042 رخصة التسجيل العقاري: 53733 رخصة السيد سمير: 279684 الترخيص التجاري: CN-1149643 ترخيص الهيئة العقارية(RERA): 202401101466
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة فاين هوم العقاريه
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|مدينة محمد بن زايد- مدينة محمد بن زايد
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|7/8/2024
|رقم الإعلان:
|2280729
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