أضف إعلانك مجاناً

فرصة استثمار بجمع 4 فلل بموقع مميز وعائد

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

الإمارات (أبو ظبي) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: فرصة استثمار بجمع 4 فلل بموقع مميز وعائد - في أبو ظبي الإمارات

إضغط على الصورة لتكبيرها

*المجمع عبارة عن 4 فلل مقسمين الي الاتي فيلا رئسيه و3 فلل اخرين *الفيلا الرئيسية مكونة من: -7 غرف ماستر -غرفة خادمة -غرفة سائق -حوش -موقف سيارات *الثلاث فلل كل فيلا: -4 غرف نوم -غرفة خادمة -غرفة سائق -حوش -جراج *مميزات اخري للمجمع: -الفلل ملبسة بحجر طبيعي من الخارج - بوابات اتوماتيك -تكييف مركزي -موقف سيارات -مساحةالارض : 22,500 قدم مربع -الرقم المرجعي: CD984653 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة فاين هوم العقارية
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: منطقة الشامخة- منطقة الشامخة
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 14/6/2024
رقم الإعلان: 2273788

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: انقل قريبا I فيلا 5 غرف نوم مع حمام سباحه - في أبو ظبي الإمارات

انقل قريبا I فيلا 5 غرف نوم مع حمام سباحه

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

انقل قريبا I فيلا 5 غرف نوم مع حمام سباحه الفيلا مكونه من : * طابق ارضي : - غرفه معيشه / طعام - غ.
القسم: 

اتصل

14/6/2024
صورة الاعلان: للبيع مجمع فيلتين مكون من 16 شقة / 12 استوديو - في أبو ظبي الإمارات

للبيع مجمع فيلتين مكون من 16 شقة / 12 استوديو

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

-مجمع فيلتين مكون من: -16 شقة(غرفة وصالة) -12 استوديو *مساحة الارض:20,000 قدم مربع *الرقم المرجع.
القسم: 

اتصل

14/6/2024
صورة الاعلان: مجمع فيلتين تشطيب سوبر ديلوكس | ملحق خارجي |روف - في أبو ظبي الإمارات

مجمع فيلتين تشطيب سوبر ديلوكس | ملحق خارجي |روف

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

مجمع فيلتين كل فيلا مكونة من: *الطابق الارضي: -غرفة نوم -صالة -غرفة معيشة -مطبخ -مخزن -2حمام *الط.
القسم: 

اتصل

14/6/2024
صورة الاعلان: مجمع فيلتين رائع 6 غرف نوم ماستر | بحمام سباحة - في أبو ظبي الإمارات

مجمع فيلتين رائع 6 غرف نوم ماستر | بحمام سباحة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

* كل فيلا تتكون من : -6 غرف نوم ماستر بخزائن الملابس -مجلسين -صالتين -مطبخين مع خزائن بالحائط -غرفتي.
القسم: 

اتصل

14/6/2024
صورة الاعلان: مجمع فيلتين |حمام سباحة | مطبخ خارجي|موقع مميز - في أبو ظبي الإمارات

مجمع فيلتين |حمام سباحة | مطبخ خارجي|موقع مميز

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

مجمع فلتين بموقع مميز. *الفيلا الاولى مكونة من: -خمس غرف ماستر -مجلس -غرفة طعام -صاله استقبال -غ.
القسم: 

اتصل

14/6/2024
صورة الاعلان: فرصة استثمار بجمع 4 فلل بموقع مميز وعائد - في أبو ظبي الإمارات

فرصة استثمار بجمع 4 فلل بموقع مميز وعائد

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*المجمع عبارة عن 4 فلل مقسمين الي الاتي فيلا رئسيه و3 فلل اخرين *الفيلا الرئيسية مكونة من: -7 غرف .
القسم: 

اتصل

14/6/2024
صورة الاعلان: للبيع | مجمع 6 فلل | موقع متميز |سعر ممتاز دخل سنوي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع | مجمع 6 فلل | موقع متميز |سعر ممتاز دخل سنوي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

مجمع 6 فلل كل فيلا مكونة من: -الطابق الارضي-الطابق الاول-الطابق الثاني-ملاحق خارجية *الطابق الأرضي.
القسم: 

اتصل

14/6/2024
صورة الاعلان: للبيع | مجمع 4 فلل | موقع & سعر مميز| عائد سنوي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع | مجمع 4 فلل | موقع & سعر مميز| عائد سنوي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

مجمع 4فلل فيلا رئيسيه و3فلل اخرين الفيلا الرئيسية مكونه من- *الطابق الارضي: -غرفة نوم ماستر -مجلسي.
القسم: 

اتصل

14/6/2024
صورة الاعلان: فرصة مميزة للاستثمارامتلك الان مجمع 4فلل منفصلين - في أبو ظبي الإمارات

فرصة مميزة للاستثمارامتلك الان مجمع 4فلل منفصلين

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

مجمع 4فلل منفصلة تحتوي علي: *كل فيلا عبارةعن: -ثلاث غرف ماستر -مجلس -حمام -غرفة عاملة -مطبخ خلفي -ح.
القسم: 

اتصل

14/6/2024
صورة الاعلان: امتلك الان مجمع 2 فلل بسعر حصري - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان مجمع 2 فلل بسعر حصري

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

مجمع 2 فيلا كل فيلا تتكون من: -6 غرف نوم -مجلس -صاله طعام -صاله جلوس -غرفه خادمه -مطبخ -مواقف للسيا.
القسم: 

اتصل

14/6/2024
صورة الاعلان: امتلك الان مجمع 2 فلل بسعر حصري - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان مجمع 2 فلل بسعر حصري

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

مجمع 2 فيلا كل فيلا تتكون من: -6 غرف نوم -مجلس -صاله طعام -صاله جلوس -غرفه خادمه -مطبخ -مواقف للسيا.
القسم: 

اتصل

14/6/2024
صورة الاعلان: مجمع 6 فلل مع حديقه خاصه وموقع مميز - في أبو ظبي الإمارات

مجمع 6 فلل مع حديقه خاصه وموقع مميز

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*مجمع 6 فلل كل فيلا مكونة من: -مجلس -4غرف -صالة -مطبخ -غسيل -حديقة خاصة -مواقف سيارات مغطيه -يمك.
القسم: 

اتصل

14/6/2024
صورة الاعلان: فيلا مذهلة 4 غرف نوم | اول ساكن | تشطيب جميل - في أبو ظبي الإمارات

فيلا مذهلة 4 غرف نوم | اول ساكن | تشطيب جميل

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

تتكون الفيلا من: *الطابق الأرضي: -غرفة نوم -صالة -مجلس -غرفة معيشة/طعام -مطبخ -غرفة الملابس -غرفة ال.
القسم: 

اتصل

14/6/2024
صورة الاعلان: امتلك الان فيلا بمنطقه مميزه - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان فيلا بمنطقه مميزه

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*الفيلا مكونة من: *لطابق الأرضي: -غرفتين نوم -غرفة معيشة -مجلسين -مصعد -غرفة طعام -غرفة خادمة -غرفة .
القسم: 

اتصل

14/6/2024
صورة الاعلان: للبيع | فيلا فاخرة 11 غرفة نوم | مصعد| ملحق خارجي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع | فيلا فاخرة 11 غرفة نوم | مصعد| ملحق خارجي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*الفيلا تتكون من: -11 غرف نوم -مجلس -غرفة معيشة -غرفة طعام -مطبخ تحضيري -غرفة خادمة -غرفة غسيل -حو.
القسم: 

اتصل

14/6/2024
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
الأكثر
إرسالا
الأكثر
مشاهدة
أحدث
الإعلانات