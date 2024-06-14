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فرصة استثمار بجمع 4 فلل بموقع مميز وعائد
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|*المجمع عبارة عن 4 فلل مقسمين الي الاتي فيلا رئسيه و3 فلل اخرين *الفيلا الرئيسية مكونة من: -7 غرف ماستر -غرفة خادمة -غرفة سائق -حوش -موقف سيارات *الثلاث فلل كل فيلا: -4 غرف نوم -غرفة خادمة -غرفة سائق -حوش -جراج *مميزات اخري للمجمع: -الفلل ملبسة بحجر طبيعي من الخارج - بوابات اتوماتيك -تكييف مركزي -موقف سيارات -مساحةالارض : 22,500 قدم مربع -الرقم المرجعي: CD984653 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة فاين هوم العقارية
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|منطقة الشامخة- منطقة الشامخة
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|14/6/2024
|رقم الإعلان:
|2273785
انقل قريبا I فيلا 5 غرف نوم مع حمام سباحه الفيلا مكونه من : * طابق ارضي : - غرفه معيشه / طعام - غ.
14/6/2024
-مجمع فيلتين مكون من: -16 شقة(غرفة وصالة) -12 استوديو *مساحة الارض:20,000 قدم مربع *الرقم المرجع.
14/6/2024
مجمع فيلتين كل فيلا مكونة من: *الطابق الارضي: -غرفة نوم -صالة -غرفة معيشة -مطبخ -مخزن -2حمام *الط.
14/6/2024
* كل فيلا تتكون من : -6 غرف نوم ماستر بخزائن الملابس -مجلسين -صالتين -مطبخين مع خزائن بالحائط -غرفتي.
14/6/2024
مجمع فلتين بموقع مميز. *الفيلا الاولى مكونة من: -خمس غرف ماستر -مجلس -غرفة طعام -صاله استقبال -غ.
14/6/2024
مجمع 6 فلل كل فيلا مكونة من: -الطابق الارضي-الطابق الاول-الطابق الثاني-ملاحق خارجية *الطابق الأرضي.
14/6/2024
*المجمع عبارة عن 4 فلل مقسمين الي الاتي فيلا رئسيه و3 فلل اخرين *الفيلا الرئيسية مكونة من: -7 غرف .
14/6/2024
مجمع 4فلل فيلا رئيسيه و3فلل اخرين الفيلا الرئيسية مكونه من- *الطابق الارضي: -غرفة نوم ماستر -مجلسي.
14/6/2024
مجمع 4فلل منفصلة تحتوي علي: *كل فيلا عبارةعن: -ثلاث غرف ماستر -مجلس -حمام -غرفة عاملة -مطبخ خلفي -ح.
14/6/2024
مجمع 2 فيلا كل فيلا تتكون من: -6 غرف نوم -مجلس -صاله طعام -صاله جلوس -غرفه خادمه -مطبخ -مواقف للسيا.
14/6/2024
مجمع 2 فيلا كل فيلا تتكون من: -6 غرف نوم -مجلس -صاله طعام -صاله جلوس -غرفه خادمه -مطبخ -مواقف للسيا.
14/6/2024
*مجمع 6 فلل كل فيلا مكونة من: -مجلس -4غرف -صالة -مطبخ -غسيل -حديقة خاصة -مواقف سيارات مغطيه -يمك.
14/6/2024
تتكون الفيلا من: *الطابق الأرضي: -غرفة نوم -صالة -مجلس -غرفة معيشة/طعام -مطبخ -غرفة الملابس -غرفة ال.
14/6/2024
*الفيلا مكونة من: *لطابق الأرضي: -غرفتين نوم -غرفة معيشة -مجلسين -مصعد -غرفة طعام -غرفة خادمة -غرفة .
14/6/2024
*الفيلا تتكون من: -11 غرف نوم -مجلس -غرفة معيشة -غرفة طعام -مطبخ تحضيري -غرفة خادمة -غرفة غسيل -حو.
14/6/2024
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