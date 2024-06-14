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فرصة استثمارية لشقة طابق عالي+ تيراس | سند ملكية

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صورة الاعلان: فرصة استثمارية لشقة طابق عالي+ تيراس | سند ملكية - في أبو ظبي الإمارات

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فرصة استثمارية لشقة طابق عالي+ تيراس | سند ملكية الشقة تتكون من: - غرفة نوم ماستر - غرفة معيشة / طعام - مطبخ - تيراس - تواليت لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركه فاين هوم : 026592300 الرقم المرجعي : AP116915 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة فاين هوم العقارية
التليفون: 026592300

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: جزيرة الريم- أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 14/6/2024
رقم الإعلان: 2273769

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14/6/2024
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14/6/2024
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شقه بالطوابق العليا مع بلكونة بأطلاله بحرية خلابة

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شقه بالطوابق العليا مع بلكونة بأطلاله بحرية خلابة تفاصيل الشقه : - غرفتين نوم ماستر - غرفه معيشه /.
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14/6/2024
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امتلك شقة فاخرة| بلكونة | اطلالة جزئية علي الشاطي

(للبيع)

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امتلك شقة فاخرة| بلكونة | اطلالة جزئية علي الشاطي تتكون الشقة من - غرفة نوم ماستر مع بلكونة - غ.
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13/6/2024
صورة الاعلان: امتلك الان شقتك ! مفروشة بالكامل | افضل سعر - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان شقتك ! مفروشة بالكامل | افضل سعر

(للبيع)

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امتلك الان شقتك ! مفروشة بالكامل | افضل سعر تتكون الشقة من : - غرفتين نوم ماستر مع بلكونة - غرفة.
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13/6/2024
صورة الاعلان: امتلك الان شقة بتشطيب عصري | بدون عمولة - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان شقة بتشطيب عصري | بدون عمولة

(للبيع)

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امتلك الان شقة بتشطيب عصري | بدون عمولة تتكون الشقه من : - غرفة نوم ماستر - غرفة نوم - غرفة معيشه.
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13/6/2024
صورة الاعلان: فرصة للاستثمار ! شقة مع غرفة ماستر باطلالة خلابة - في أبو ظبي الإمارات

فرصة للاستثمار ! شقة مع غرفة ماستر باطلالة خلابة

(للبيع)

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فرصة للاستثمار ! شقة مع غرفة ماستر باطلالة خلابة تتكون الشقة من : - غرفة نوم ماستر - غرفة معيشة /.
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12/6/2024
صورة الاعلان: للبيع ! شقة مع غرفة ماستر /مطلة على المارينا - في أبو ظبي الإمارات

للبيع ! شقة مع غرفة ماستر /مطلة على المارينا

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع ! شقة مع غرفة ماستر /مطلة على المارينا شقة مذهلة تتكون من : - غرفة ماستر - غرفة معيشة / طعا.
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12/6/2024
صورة الاعلان: شقة واسعة | مفروشة بالكامل | اطلالة علي القناة - في أبو ظبي الإمارات

شقة واسعة | مفروشة بالكامل | اطلالة علي القناة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

شقة واسعة | مفروشة بالكامل | اطلالة علي القناة تتكون الشقة من : - غرفة نوم ماستر - غرفة معيشة /.
القسم: 

اتصل

12/6/2024
صورة الاعلان: امتلك الان شقة بتشطيب عصري | طوابق علي |اطلالة بحرية - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان شقة بتشطيب عصري | طوابق علي |اطلالة بحرية

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان شقة بتشطيب عصري | طوابق علي |اطلالة بحرية تتكون الشقة من :- - غرفتين نوم ماستر - غرف.
القسم: 

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12/6/2024
صورة الاعلان: انتقل الان لشقة مفروشة بالكامل | إطلالة مميزة على المسبح - في أبو ظبي الإمارات

انتقل الان لشقة مفروشة بالكامل | إطلالة مميزة على المسبح

(للبيع)

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انتقل الان لشقة مفروشة بالكامل | إطلالة مميزة على المسبح تتكون الشقة من :- - غرفتين نوم ماستر مع ت.
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12/6/2024
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امتلك اكبر شقة بالمارينا مع بلكونه تطل على البحر

(للبيع)

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القسم: 

اتصل

11/6/2024
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امتلك الآن شقة غرفة نوم بأطلالة على المدينة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

امتلك الآن شقة غرفة نوم بأطلالة على المدينة تتكون هذه الشقة من: - غرفة نوم - غرفة معيشة / طعام - م.
القسم: 

اتصل

11/6/2024
صورة الاعلان: إستثمر الان | شقة مساحة واسعة واطلالة مائية مميزة - في أبو ظبي الإمارات

إستثمر الان | شقة مساحة واسعة واطلالة مائية مميزة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

إستثمر الان | شقة مساحة واسعة واطلالة مائية مميزة تتكون هذه الوحدة من: - غرفة نوم ماستر - غرفة مع.
القسم: 

اتصل

11/6/2024
صورة الاعلان: تملك شقة جاهزة الان | بدون عمولة و بتشطيبات فاخرة - في أبو ظبي الإمارات

تملك شقة جاهزة الان | بدون عمولة و بتشطيبات فاخرة

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- في أبو ظبي الإمارات

تملك شقة جاهزة الان | بدون عمولة و بتشطيبات فاخرة تتكون الشقة من : - غرفة نوم ماستر - غرفة معيش.
القسم: 

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11/6/2024
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